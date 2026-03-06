Sociedad Actividades parroquiales 06/03/2026 Por Redacción SH 9 Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Desde la Parroquia «San Carlos», informaron cómo se desarrollarán las próximas actividades que están siendo organizadas, tanto para el Día de la Mujer como así también para el Vía Crucis y las Misas en los barrios: Temasmisasparroquia San Carlos Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Relacionadas Misas de Navidad en parroquia «San Carlos» 24/12/2025 Nuevos horarios de misas en la parroquia «San Carlos» 06/12/2025 Sunchales abraza a sus dos Vicarios 01/12/2025 Ultimas noticias Guaycurúes con actividad oficial 06/03/2026 AMB: Libertad debuta en Morteros 06/03/2026 EPE advierte sobre intentos de estafas en su nombre 06/03/2026