Sociedad

Actividades parroquiales

Por Redacción SH
8

Desde la Secretaría de la parroquia «San Carlos Borromeo» enviaron una serie de actividades que serán desarrolladas en el transcurso de las próximas jornadas. A continuación, las repasamos:

Relacionadas

Ultimas noticias

Facebook Instagram Twitter Youtube
© 2004 - 2026 | SunchalesHoy - Todos los derechos reservados