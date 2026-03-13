Sociedad Actividades parroquiales 13/03/2026 Por Redacción SH 8 Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Desde la Secretaría de la parroquia «San Carlos Borromeo» enviaron una serie de actividades que serán desarrolladas en el transcurso de las próximas jornadas. A continuación, las repasamos: TemasCura Brocheroparroquia San Carlos Compartir FacebookTwitterWhatsAppEmail Relacionadas Actividades parroquiales 06/03/2026 Misas de Navidad en parroquia «San Carlos» 24/12/2025 Sunchales abraza a sus dos Vicarios 01/12/2025 Ultimas noticias ARB: El Apertura levanta el telón 13/03/2026 Venta de Bonos de la Cooperadora del Hospital 13/03/2026 LRF Apertura – F1: Debut con derrota para Unión 13/03/2026