Municipalidad y un paro que puede dejar secuelas

Horas después de que Soem ratificara la medida de fuerza de 48 horas convocada por Festram, de la cual anticipáramos a media tarde que no había información oficial, el Municipio difundió un comunicado en el cual explica cómo será el funcionamiento de la parte pública este jueves y viernes.

No obstante, el texto del mismo deja algunos puntos que obligan a la reflexión y que evidencian un posible quiebre de la relación entre el sindicato y la administración local.

En este sentido, llama la atención lo contradictorio del título con el contenido ya que mientras en el primero se anticipa que «el Municipio funcionará con normalidad», en el texto se detallan varias de las dependencias que no ofrecerán servicios.

Acaso lo más preocupante se encuentre en el cierre de dicho comunicado, en el cual se anticipa que «desde el Departamento Ejecutivo Municipal se evalúa descontar las jornadas a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza», aunque no se ahonda en cuanto a los argumentos que respaldarían dicha decisión. La postura rápidamente cosechó respuestas adversas de parte de afiliados y del propio Secretario, quien en sus redes sociales reposteó la información oficial agregando: «Paro Provincial de la Federación y 42 sindicatos. Basta de meter miedo…».

Sin lugar a dudas, desde hace meses, la relación entre el Municipio y este gremio se encuentra lejos de estar en su nivel óptimo, teniendo un momento clave al presentarse al Seom, cuyos afiliados, esta semana concurrirán con normalidad a sus puestos de trabajo.

El comunicado del Municipio:

La Municipalidad de Sunchales informa que la mayoría de las dependencias municipales funcionarán con normalidad durante las dos jornadas de paro convocadas por SOEM, previstas para los días jueves 8 y viernes 9 de enero.

Sólo algunas áreas municipales no brindarán atención al público:

Juzgado de Faltas.

Obras Privadas.

Fiscalización.

Cobranzas.

Oficina de Empleo.

Es importante destacar que la recolección de residuos se realizará con normalidad.

Asimismo, desde el Departamento Ejecutivo Municipal se evalúa descontar las jornadas a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza.

Agradecemos la comprensión de la comunidad.