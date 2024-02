Nuevamente robaron a la escuela Nº 6388 «Juan B.V. Mitri»

De acuerdo a lo informado públicamente por Directivos del establecimiento educativo, sufrieron el tercer robo en pocas semanas. Todo esto, genera indignación e impotencia por tratarse de un establecimiento educativo y por haber tomado ya todas las previsiones posibles para evitar este tipo de acciones, aunque pareciera ser que nada es suficiente.

La publicación en Facebook

Mi nombre es Estefanía Zbrun, profesora de Matemáticas, hace ya del 2019 soy Directora de la EEMPA Nº 1139 «Alfonsina Storni» de la ciudad de Sunchales, la cual comparte el edificio con la Escuela Primaria Nº 6388 «Juan BV Mitri». Hoy ya cansada, rendida, sin esperanzas, les quiero contar lo q sufrimos, ni más ni menos que… 3 robos en 14 días.

El 29 de enero a las 5 am nos llaman desde el centro de monitoreo de la alarma que había comenzado a sonar… y así empezó todo…

La primera vez que ingresaron se llevaron 2 bombas centrifugas, dejando la institución sin agua y a pocas horas del comienzo del ciclo lectivo para docentes y algunos alumnos.

Fueron horas de bronca, impotencia, llanto, locura… porque como escuelas públicas no tenemos el ingreso suficiente como para renovar dichos elementos, para arreglar los destrozos que hicieron… gracias a gente con buen corazón pudimos instalar lo necesario para que la escuela vuelva a tener agua, cuando todo parecía un mal recuerdo… a los pocos días volvieron a ingresar, ya a una zona en la cual la alarma no tiene alcance y nos robaron canillas que estaban en uno de los patios, otra vez rompiendo y destrozando… nuevamente denuncias y todo lo burocrático para no llegar a nada nuevamente… Por decisión de las Directoras de ambas instituciones que compartimos el edificio… decidimos evitar un nuevo robo y cambiamos las canillas que aún quedaban en pie por canillas de plástico… creyendo que ya no teníamos nada más al alcance de la mano (todo el resto bajo la zona de protección de alarmas o con rejas) pero hoy nuevamente y a la hora de la tarde, a plena luz del día nos vuelven a llamar, para informarnos que por el aviso de vecinos comprometidos se alertaron del ingreso de gente a la institución y otra vez la burra al trigo… entraron, rompieron, destrozaron todo… se llevaron garrafa, compresor y otras cosas. La tercera vez en 2 semanas que vamos a la comisaría a hacer denuncias, esperando que alguien nos diga algo, nos ayude, porque ya no tenemos como cubrirnos… sabemos que la inseguridad ataca por todos los frentes, a todos los lugares e instituciones… pedimos a las autoridades correspondientes que no nos suelten las manos… porque ya no tenemos fuerzas, ya no nos quedan esperanzas… y lamentablemente terminan pagando los alumnos de ambas instituciones…

El alerta por lo robado

Con las escuels no!!!Robado en escuela Mitri:

– 1 compresor.

– 1 garrafa de 10 kg.

– 2 bombas centrífugas (una azul y una verde).

– 4 canillas.