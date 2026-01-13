Obras Menores: La ciudad tendrá más de 600 millones asignados para 2026

Mientras se espera la puesta en marcha concreta de las tareas acerca del destino de uso que tendrán los fondos de Obras Menores correspondientes al año 2025, los cuales quedaron en medio de una disputa entre el Ejecutivo (propuso la pavimentación de un tramo de calle Falucho) y el Concejo (aprobó una parte para esto y otra para el sector rural), se definió cuál será el monto asignado para este año que ha comenzado.

La Ley 12.385 establece que el Fondo se constituirá anualmente con una cantidad equivalente al uno por ciento (1%) del Cálculo de Recursos para la Administración Central en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos inicial correspondiente al año anterior, estableciendo los proyectos y/o destinos que resultarán beneficiados con su asignación en el marco de: concreción de proyectos sociales destinados a sectores con necesidades básicas insatisfechas y población en general, proyectos para compra y/o expropiación de terrenos para soluciones habitacionales, construcción de viviendas, erradicación de ranchos, regularización dominial de barrios, urbanizaciones, tratamiento de residuos, parques o áreas industriales, Instalación de redes de agua potable y construcción de reservorios de agua de lluvia, construcción de redes cloacales y tratamiento de efluentes sanitarios, mejoramiento y estabilizado de suelos en caminos rurales y urbanos, (cordón cuneta, ripio, arenado), desagües pluviales y alumbrado público, así como de adquisición de rodados y equipamiento.

En este sentido, desde la Oficina de Prensa del senador Alcides Calvo se informó que el Departamento Castellanos dispondrá para todas sus ciudades y comunas, de un total de: 7.563.065.345,66 pesos.

En el desagregado, se pueden repasar algunas de las asignaciones definidas: