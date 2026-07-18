Olimpíadas de Química: Lucas Montini es Medalla de Bronce

Luego de una semana cargada de actividad, desafíos y pruebas, llegaron a su fin las 58º Olimpíadas Internacionales de Química que en este año tuvieron desarrollo en Uzbekistán.

En la misma el equipo Argentino -donde se encuentra Lucas Montini y otros tres alumnos- sobresalió con una Medalla de Bronce. La misma cobra un especial significado al contextualizar que se logró entre nada menos que representantes de 94 países.

Así, el sunchalense vuelve a ser noticia, sumando un importante reconocimiento. Pronto será el momento de emprender el regreso que lo depositará en la ciudad y nuevamente en las aulas de Quinto Año del Ices, donde cursa sus estudios.