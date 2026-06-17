Patín: Buenos resultados para las albiverdes en el Provincial B

Tal como estaba presvisto, en Talleres de Villa Gobernador Gálvez, a lo largo del fin de semana pasado se disputó el torneo Provincial B de Patín. El mismo estuvo organizado por la Federación de patín de la Provincia de Santa Fe.

Al mismo acudieron dos representantes del club Atlético Unión, integrándose desde la Asociación Zona Norte, acompañadas de la Técnica Carina Fontanetto.

A continuación, compartimos los resultados logrados:

Sofía Ugalde: Primer puesto sobre 23 patinadoras, consagrándose Campeona Provincial de eficiencia B Promocional, categoría Catede (14 y 15 años).