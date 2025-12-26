Presentan al grupo de observaciones «Astroturismo»

En este tramo final de año 2025, se presentó formalmente un nuevo grupo de observaciones «Astroturismo».

En charla con Lorena Ruben comentó que «la intención principal es la de realizar observaciones, ya sea en eventos públicos como privados. En este sentido, se refirió a lo hecho días atrás en Los Timboes, en donde hicieron precisamente este tipo de actividades, algo que se puede repetir en otros espacios, a demanda».

Por otra parte, señaló que se sumaron a la red ConstelAr, a través de la cual podrán tener otro tipo de información y actividades, teniendo ya la próxima prevista para la semana entrante cuando el viernes 3 de enero se den cita en Montalbetti y Ruta 280S para evocar el regreso de la humanidad a la luna y poder ofrecer telescopios para su observación.

También se los puede contactar a través de su cuenta de Instagram.