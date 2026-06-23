Se acerca el Coopathon Educativo

Fundación Grupo Sancor Seguros, junto al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y a la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Educacional (Calcme), anuncian los últimos días de inscripción al Coopathon Educativo, una convocatoria nacional destinada a cooperativas y mutuales escolares de todo el país.

La iniciativa invita a estudiantes de nivel primario y secundario, organizados en cooperativas y mutuales escolares formalmente constituidas, a presentar proyectos con impacto en sus comunidades, barrios y escuelas, acompañados por al menos un/a docente referente.

Los proyectos seleccionados accederán a instancias de formación, talleres y mentorías orientadas a fortalecer sus propuestas. Asimismo, se otorgarán $10.000.000 en premios, destinados a equipamiento tecnológico e informático, para facilitar la implementación o continuidad de las iniciativas destacadas.

El plazo de inscripción se encuentra en su etapa final y se mantendrá abierto hasta el viernes 26 de junio de 2026.

Las cooperativas y mutuales escolares interesadas podrán postular sus proyectos a través del formulario online.

Para acceder a más información sobre la convocatoria, clic aquí.

También se encuentra disponible contenido explicativo en redes sociales.