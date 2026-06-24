ARB F: El Clausura definió cómo continuará

Si bien el campeonato ya se puso en marcha, la Asociación Rafaelina informó oficialmente el calendario del Torneo Clausura de Primera División de la rama femenina, que como se había anunciado tiene novedades con respecto a los equipos.

Para el segundo semestre se incorpora Sportivo Norte, haciendo su debut en la divisional femenina con nombres de peso. Además, se bajaron para esta parte del año dos de los tres invitados que tuvo la ARB: San Lorenzo de Tostado y Atlético Ceres Unión.

Si bien ya se disputó la Primera Jornada, donde ganaron Libertad y Unión de Sunchales, aún restaba conocer cómo iba a ser el calendario para esta parte del año. Y en las últimas horas se dio a conocer.

Así continuará el Clausura:

Fecha 2, del 26 al 28 de junio

Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales.

Libertad de Sunchales vs. CDI Ataliva.

Ben Hur vs. Alma Juniors.

Libre: Racing de San Cristóbal.

Fecha 3, del 3 al 5 de julio

Racing de San Cristóbal vs. CDI Ataliva.

Sportivo Norte vs. Alma Juniors.

Libertad de Sunchales vs. Ben Hur.

Libre: Unión de Sunchales.

Fecha 4, 17 al 19 de julio

Unión de Sunchales vs. Alma Juniors.

Racing de San Cristóbal vs. Ben Hur.

Sportivo Norte vs. Libertad de Sunchales.

Libre: CDI Ataliva.

Fecha 5, 24 al 26 de julio

CDI Ataliva vs. Ben Hur.

Unión de Sunchales vs. Libertad de Sunchales.

Racing de San Cristóbal vs. Sportivo Norte.

Libre: Alma Juniors.

Fecha 6, 31 de julio al 2 de agosto

Alma Juniors vs. Libertad de Sunchales.

CDI Ataliva vs. Sportivo Norte.

Unión de Sunchales vs. Racing de San Cristóbal.

Libre: Ben Hur.

Fecha 7, 7 al 9 de agosto

Ben Hur vs. Sportivo Norte.

Alma Juniors vs. Racing de San Cristóbal.

CDI Ataliva vs. Unión de Sunchales.

Libre: Libertad de Sunchales.

De acuerdo a la información oficial, se jugarán catorce fechas, por lo que la segunda rueda se invertirán las localías.

Fase final

Una vez finalizada la etapa regular, los cuatro mejores clasificados accederán a la Copa de Oro. Las semifinales enfrentarán al primero con el cuarto y al segundo con el tercero de la tabla general, en series al mejor de tres partidos. Los ganadores avanzarán a la final y los perdedores disputarán el tercer puesto, también bajo el formato de mejor de tres encuentros.

Por su parte, los equipos ubicados en el quinto y sexto lugar jugarán un partido único para definir sus posiciones finales, mientras que el séptimo concluirá su participación al finalizar la fase regular.

Cabe señalar que, a raíz de la celebración del Día del Padre, este fin de semana no habrá actividad oficial.