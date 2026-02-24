Seom: En Sunchales, hubo acuerdo salarial

Mientras desde Rafaela, Darío Cocco señaló que la falta de avances complicaba la situación y la posibilidad de medidas de fuerza inminentes era cada vez más cercana, en la mañana de hoy se anunció un acuerdo con el Municipio local. De esta manera, por lo menos en lo que respecta a Sunchales, todo continuará con normalidad en el día a día.

Desde el gremio se informó sobre una reunión de la cual también formó parte el Intendente Pablo Pinotti junto a otros representantes del Gobierno y de la representación sindical.

El acuerdo arribado refleja no solamente un incremento (retroactivo a diciembre) sino que se incorporan aumentos mínimos garantizados, uno de los puntos en conflicto en el reclamo rafaelino.

Para 2026, el acta fija el siguiente incremento:

Enero: 2,6% (mínimo garantizado de $75.000).

Febrero: 2,1% (mínimo garantizado de $170.000).

Marzo: 2,2,% todo sobre la base salarial de diciembre 2025.



Se acordó también un incremento del 3% retroactivo al mes de diciembre, calculado sobre base noviembre, dando por concluida la política salarial del año pasado.

Además, las partes resolvieron continuar las negociaciones para los meses siguientes.