Interés general

Soem pide respetar paritarias

Por Redacción SH
22

En los últimos días trascendió que desde el Municipio se habría acordado con el Seom Rafaela una mejora salarial que alcanza a sus afiliados. No obstante, tal como aconteció en las ocasiones anteriores, esto se traslada a todos los agentes del gobierno local.

Ahora, el Soem Sunchales exigió mediante una nota formal que -independientemente de dicho acuerdo- se respete lo previsto en la Paritaria Municipal establecida por Festram.

A continuación, repasamos el texto remitido:

(Por: Prensa Soem) – Atento al Decreto suscripto entre la Municipalidad de Sunchales y el SEOM Rafaela vigente a partir del 1 de diciembre dónde se acuerda un incremento salarial del 4,8% exiguo, insuficiente y mendaz puesto que toma como base los haberes del mes de junio y sin considerar el piso salarial, como así tampoco el complemento de las asignaciones familiares.

Del mismo modo y en el entendimiento que estamos en un contexto político, social y económico de ajuste, hambre, represión y de retiro del Estado de sus esenciales funciones, los trabajadores de la Municipalidad de Sunchales no pueden ser variable de ajuste en el nombre del equilibrio fiscal y las bajas recaudaciones por lo cual es imprescindible una recomposición salarial para hacer frente a la inflación.

Por lo expuesto precedentemente exhortamos y ratificamos a saber: Cumpla con la Ley 9996 – Paritaria Municipal procurando que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorio y arbitrario.

Relacionadas

Ultimas noticias

Facebook Instagram Twitter Youtube
© 2004 - 2025 | SunchalesHoy - Todos los derechos reservados