Soem pide respetar paritarias

En los últimos días trascendió que desde el Municipio se habría acordado con el Seom Rafaela una mejora salarial que alcanza a sus afiliados. No obstante, tal como aconteció en las ocasiones anteriores, esto se traslada a todos los agentes del gobierno local.

Ahora, el Soem Sunchales exigió mediante una nota formal que -independientemente de dicho acuerdo- se respete lo previsto en la Paritaria Municipal establecida por Festram.

A continuación, repasamos el texto remitido:

(Por: Prensa Soem) – Atento al Decreto suscripto entre la Municipalidad de Sunchales y el SEOM Rafaela vigente a partir del 1 de diciembre dónde se acuerda un incremento salarial del 4,8% exiguo, insuficiente y mendaz puesto que toma como base los haberes del mes de junio y sin considerar el piso salarial, como así tampoco el complemento de las asignaciones familiares.

Del mismo modo y en el entendimiento que estamos en un contexto político, social y económico de ajuste, hambre, represión y de retiro del Estado de sus esenciales funciones, los trabajadores de la Municipalidad de Sunchales no pueden ser variable de ajuste en el nombre del equilibrio fiscal y las bajas recaudaciones por lo cual es imprescindible una recomposición salarial para hacer frente a la inflación.

Por lo expuesto precedentemente exhortamos y ratificamos a saber: Cumpla con la Ley 9996 – Paritaria Municipal procurando que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorio y arbitrario.