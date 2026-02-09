Unión: La Gimnasia Deportiva se pone en marcha

Desde marzo, se pone en marcha el año 2026 para la Gimnasia Deportiva para Juveniles y Adultas del club Atlético Unión.

Así lo informó un grupo de padres que con entusiasmo está organizando la disciplina junto a los directivos de la institución Albiverde.

Las clases, tanto de Gimnasia Deportiva para Juveniles (de 4 a 14 años, que tendrán la coordinación de Marcela Usprung) como las de Adultos (desde los 15 años en adelante), ya tienen su cronogramna definido, siendo las clases los días lunes y miércoles.

Detalles a tener en cuenta:

Horarios de actividad:

Avanzadas: 16.30 a 17.30.

Infantiles: 17.30 a 18.30.

Intermedias: 18.30 a 19.30.

Información importante:

Socios: Es requisito para todos estar registrados como socios del club ($18.000 aproximadamente).

Cuota deportiva: $17.000 aproximadamente (se paga del 1 al 10 por transferencia).

Inscripción:

Para confirmar el lugar de las chicas y chicos, por favor completen el siguiente formulario.