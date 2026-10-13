Vax Team: La escuela Mitri fue sede de la campaña provincial

El Gobierno de la Provincia realizó una nueva activación de la campaña «Vax Team» en nuestra ciudad, como parte de la estrategia territorial que impulsa el Ministerio de Salud de Santa Fe para incrementar las coberturas de vacunación. La actividad se desarrolló hoy martes por la tarde, en la sede de la escuela N° 6388 «Juan B. V. Mitri».

La propuesta incluyó la presentación de una obra de teatro para acercar contenidos sobre vacunación de manera accesible y amigable, a través de personajes que se convierten en superhéroes cuando se vacunan para luchar contra virus y bacterias.

Luego, el equipo del hospital local realizó el control de carnets, entregará las figuritas correspondientes según el estado de los esquemas de cada niño y niña, y aplicará las vacunas que pudieran estar pendientes.