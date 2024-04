Vóley F: Actividad para las peques y la Primera División

Primer Grand Prix Sub13

El fin de semana, se disputó el Primer Grand Prix de la categoría Sub13 de Vóley. El mismo se llevó a cabo en las instalaciones del club 9 de Julio de Rafaela.

Dos equipos de Unión participaron del mismo, obteniendo los siguientes resultados:

– Unión «A» 2 vs. Unión «B» 0.

– Unión «A» 2 vs. Libertad 1.

– Unión «A» 1 vs. Almagro 2.

– Unión «B» 0 vs. Unión «A» 2.

– Unión «B» 1 vs. Libertad 2.

– Unión «B» 0 vs. Almagro 2.

Derrota en el arranque de la Primera División Femenina de Unión

También el fin de semana se disputó la Primera Fecha del Torneo Apertura de Primera División de la rama Femenina. En esta oportunidad, Unión enfrentó al club Atlético 9 de Julio de Rafaela en calidad de visitante y en un partido sumamente parejo, cayó por 3 sets a 1, con parciales de: 25/23, 17/25, 25/27 y 20/25.

Victoria aurinegra en Primera División Masculina

En el salón «Centenario», la Primera División del vóley masculino aurinegro superó 3 – 2 a Argentino de Humberto Primo. Fue por la Primera Fecha del Torneo de la Asociación Rafaelina de vóley.

El Sub16 de Unión arrancó de local

En el «Palacio de los Deportes» se llevó a cabo el Primer Grand Prix del Torneo Apertura de la Asociación Rafaelina de Vóleibol. Participaron del mismo 16 equipos, tres fueron albiverdes y estos fueron los resultados obtenidos por cada uno:

– Unión «A» 2 vs. 9 de Julio 0.

– Unión «A» 2 vs. Libertad «A» 0.

Final: Unión «A» 1 vs. Almagro 2.

– Unión «B» 2 vs. Almagro «B» 0.

– Unión «B» 0 vs. Almagro «A» 2.

Tercer Puesto: Unión «B» 0 vs. Libertad «A» 2.

– Unión «C» 2 vs. Atlético Rafaela 0.

– Unión «C» 2 vs. Argentino de Vila 0.

Final: Unión «C» 2 vs. Almagro «C» 0.

De esta manera culminó en la primera posición de la zona B, logrando así el ascenso a la zona campeonato.