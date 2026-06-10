A 108 años de la creación de la escuela Nº 6169 «Manuel Nicolás Savio»

La visión de Margarita Oliva de Frassoni, fue la que permitió que allá por el 10 d junio de 1918, la ciudad sumara una nueva escuela. Como en todos los inicios, más allá de sumarse a la Ley Láinez Nº 4874/1905, había que ponerse a dictar clases.

En 1922 se constituye la Comisión Pro Escuela Nacional N° 169, que luego pasaría a ser Asociación Cooperadora Escolar, siendo su presidente, Antonio Rodríguez. El proyecto toma forma cuando en 1929 esta comisión compra un terreno para donarlo al Consejo Nacional de Educación. El predio no es aceptado por sus escasas dimensiones y se tiene que seguir buscando lugar adecuado.

Mientras tanto, desde 1924 «funciona en un local cedido por el Sr. Juan Agú, sin aclarar su ubicación, aunque estableciéndose la misma en Santa Fe 65, sitio donde actualmente funciona el Jardín de Infantes N° 118.

El paso del tiempo le permitió demostrar al Consejo Nacional que estaba en lo cierto ya que la escuela se edificó en una manzana allá por el año 1945 para luego, con el correr del tiempo, ir sumando más espacios, aulas, ampliar su salón cubierto e incluso mantener un gran patio al aire libre.