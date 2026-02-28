A 116 años del nacimiento de Luis Feldman Josín

Nacido en la Capital Federal el 28 de febrero de 1910, Luis Feldman Josín fue hijo de inmigrantes rusos. Sin embargo, antes de lograr un merecido reconocimiento internacional, tuvo un casi desconocido paso por nuestra ciudad de Sunchales.

A los 20 años ingresó a la Escuela Normal Nacional de Esperanza, Santa Fe, completando la formación en la Escuela Normal de San Francisco, Córdoba. Su primera experiencia laboral fue una escuelita rural de Sunchales, marcando su enorme oficio de educador. Allí se casó con la maestra Dora Kaller.

Además, en la faceta periodística, integró el staff del periódico local «La Lucha», desde donde continuamente bregó por la creación de la Fábrica de Manteca que por aquel entonces se encontraba en plena discusión.

Nuestro Basilio Donato, en su «Recordando el Pasado de setiembre del año 1930», describe parte de la historia de Feldman y Sunchales, señalando que: actuó como director de la escuela provincial de 6º cat. que funcionó, antes, en el campo de Ghioni y luego fue trasladada al barrio S.E. de Sunchales. Perseguido injustamente por sus ideas excesivamente avanzadas en el concepto mediano de los hombres de gobierno de entonces, le obligaron a renunciar, consiguiendo en el orden nacional, dirigir la escuela en El Bolsón (Río Negro). Actuó en Esquel y al jubilarse se trasladó a Trelew, en donde fundó los diarios “La Jornada” y “Esquel”.

Por sus méritos, por su destacada actuación en el periodismo viajó por cuenta de UN (Naciones Unidas) recorriendo varios países de Europa, Asia y América en misión oficial.

Siendo vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, falleció repentinamente en pleno ejercicio de sus funciones en Bogotá (Colombia), debido a un derrame cerebral. La prensa mundial se ocupó del lamentable deceso y en nuestro país no hubo diario que no le dedicara un elogioso comentario de su brillante actuación periodística en pro de la Libertad de prensa. El Litoral, La Capital, La Prensa, La Nación, etc. y La Opinión le dedicaron sendos artículos y el ex director Rafael Actis un elogioso y meritorio artículo biográfico, destacando la trayectoria del humilde maestro de Sunchales, aureolado con la fama mundial. El Gobierno Nacional, se encargó de llevar sus restos desde Bogotá a Trelew, donde descansan.