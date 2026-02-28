A 78 años de la creación del Sunchales Cicles Club

Sunchales Cicles Club, año 1986 (Museo y Archivo Histórico Municipal).

A principios de 1948, un entusiasta grupo de ciclistas ávidos de carreras, compuesto por Luis Fabre, Jorge Gerlero, Ovidio Gori, Luis Migliori, David Muñoz, Eldo Re y Atilio Aiasa, fundaron el Sunchales, Cicles Club. La flamante entidad supo llegar a tener 26 socios, reuniéndose en un local situado en la planta alta del garaje de una propiedad que también contaba con un salón ocupado por una bicicletería que aún existe, de avenida Independencia 45.

La entidad fue transitando por distintos espacios de la ciudad hasta afincarse definitivamente en lo que hoy es barrio SanCor, sitio donde erigieron un velódromo que recibió notables competencias a lo largo de los años, no solo de bicicletas sino también de motos, con hitos trascendentes.

El 28 de febrero de 1950, la Asociación se reúne en Asamblea General Extraordinaria, llevándose a cabo la primera elección de autoridades de la institución. Olivio Bolatti y José Demaría efectuaron el correspondiente recuento de votos, quedando conformada la primera Comisión Directiva de la siguiente manera: Presidente, Roberto Cipolatti; Vice, Atilio Aiasia; Secretario Argentino Cipolatti; Secretario de Actas, Néstor Ruben; Tesorero, Olfidio Gori; Protesorero, Eldo Re; Vocales, Adelkis Bruno, Luis Favre y Juan Capella.

El 29 de mayo de 1952 se aprueban los estatutos sociales. Además, ese mismo día, se decide comprar al club Atlético Unión, un terreno de aproximadamente cinco hectáreas. Este espacio ya venía siendo utilizado de manera conjunta por ambas entidades. El trato era el siguiente: el Sunchales Cicles Club se ocupó de la construcción de una pista y de su mantenimiento en el terreno que pertenecía a Unión. Las dos instituciones podían utilizarla para las actividades que quisieran. Por ejemplo, Unión organizaba carreras de sulkys y el Sunchales de bicicletas.