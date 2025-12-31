Anuario 2025: Luces y sombras de una ciudad que sigue creciendo y avanzando

Encarar un repaso de lo más destacado a lo largo de todo el año, representa un esfuerzo importante, a la vez que obliga a evaluar y analizar situaciones, acontecimientos y hechos puntuales. Más allá de esto y respetando nuestra tradición, intentaremos al mismo tiempo, mostrar procesos, entendiendo que parte del cuerpo cotidiano de noticias forma parte de un ecosistema más amplio y dinámico.

Es así como a lo largo de los meses, ciertos tópicos se vuelven reiterativos pero claro, esto es solamente en cuanto a la temática puesto que el fondo va mutando, enriqueciéndose e incorporando novedades que impactan de forma directa en el día a día sunchalense.

Los invitamos a hacer memoria en conjunto y también, valernos de comentarios para ir completando con su mirada aquello que no aparece, entendiendo que muchas veces, para ciertas personas, un hecho más cercano termina representando una trascendencia mayúscula.

Gracias a todos por habernos acompañado en este 2025, hacemos votos para que el año que se encuentra próximo a comenzar nos deje muchas buenas nuevas que poder compartir con ustedes como hacemos hace más de dos décadas.

Enero

El Anuario no se puede iniciar si no es con la primera sunchalense del año…

Luego de bastante debate y casi respetando el «uso y costumbre» de los últimos años, el Concejo se aprestaba a aprobar el Presupuesto del año 2025. El mismo, en el segundo año de mandato de Pinotti, pasaba a ser el primero plenamente diagramado por su gestión para encarar un nuevo período.

Inicialmente pautada para los últimos días del año 2024, pudimos charlar en un mano a mano con el mandatario local, repasando el primer tramo de su gestión y también, anticipando parte de lo que serían los ejes de la política de este 2025, el cual seguramente terminó quedando desfasado en cuanto a posibilidades y expectativas, acumulando anuncios y permaneciendo expectante de cara a lo que vendrá.

También en este año, fueron varias las ocasiones en las cuales se habló acerca del conflicto con el Banco Nación por el pago de Derecho de Registro e Inspección. Tal es así que la instancia que podría ser de acuerdo, luego de varios intentos truncos, se celebraba el lunes 29 de diciembre, cerrando un año que estuvo marcado por idas y vueltas en busca de un punto de equilibrio.

Luego de años de esfuerzo e ilusión, «Misión Owen» pudo concretar el desfile del histórico Aermacchi por las calles de nuestra ciudad. En un evento cargado de simbolismo y plagado de emoción, todos podían ver la majestuosa nave en el Centro Cívico. Comenzaría aquí un proceso que derivó en la presentación formal, su armado por parte de expertos y lógicamente, la puesta en marcha de nuevos desafíos como lo será el espacio fijo que tendrá en un Museo especialmente construido a tal fin.

Febrero

En uno de los meses más duros del verano, el sur del país pidió por asistencia ante constantes incendios y allí estuvieron dirigiéndose efectivos de nuestra provincia. Siempre dispuestos a sumarse, fueron varios los sunchalenses que dijeron presente, entre éstos, Noelia Triverio, enfermera que participó activamente del combate de los focos generados.

En deportes, la Copa «Ciudad de Sunchales» sumó su tercera edición y en este caso, fue para el albiverde que se impuso en la Final ante Libertad.

En el plano social, destacamos también el arribo de un nuevo sacerdote a la ciudad. Se trata de David Retamoso, quien recibió la bienvenida en la columna de Chela Lamberti y también fue entrevistado por nosotros.

El inicio del ciclo lectivo tuvo este año varias particularidades: no hubo acto oficial pero también hubo establecimientos educativos que no pudieron comenzar con normalidad. Entre las situaciones más preocupantes estuvo el socavón sufrido por un aula de la escuela «Florentino Ameghino», incluso luego de que hubieran sido víctimas de un robo. En el tramo final de este año, se conoció que la provincia aportará algo más de 180 millones de pesos para reconstruir todo el espacio y sectores aledaños, incorporando diferentes mejoras.

El mes de febrero no iba a despedirse sin otra noticia generada a pocos metros de la escuela: un gran escape de gas natural producido por la rotura de un caño en una obra en construcción. Otro hecho más de preocupación para quienes habitan el centro de la ciudad o tienen negocios en dicho sector.

Marzo

El Feriado de Carnaval generó que muchas familias se acercaran al corsódromo de avenida Rivadavia, reeditando el espacio utilizado años atrás. La incorporación de números musicales de renombre en el cierre de cada desfile y la entrada gratuita, apoyó la propuesta que a la vez sumó a las comparsas locales, más allá de haber tenido que reprogramar por malas condiciones climáticas.

Tras el discurso de Apertura de Sesiones, el Cuerpo Deliberativo comenzó formalmente el año con un Orden del Día cargado de preguntas. Sería una constante el aprobar Minutas de Comunicación que permanecen esperando respuestas. Este contexto anticipaba lo que sería un año difícil de olvidar, con múltiples contrapuntos y Vetos, mostrando un diálogo casi inexistente entre ambos poderes sunchalenses.

Los Voluntarios eran reconocidos. En el marco del Día sunchalense del Voluntariado, nuevamente las instituciones intermedias propusieron a integrantes que demuestran compromiso con sus pares, recibiendo esta merecida distinción.

El consorcio Girsu empezaba a ser noticia en este 2025. Buscando avanzar con el mandato judicial que emplaza al Municipio a cerrar el basural y reubicarlo, la provincia aportaba casi 300 millones de pesos para comenzar a ejecutar obras de mitigación y preparación del terreno. Las mismas, se pondrían en marcha en el tramo final del año, con incertidumbre acerca de su culminación a partir de una Ordenanza (y Veto posterior aún irresuelto) que lo declara al espacio como «No Apto» para dicho fin. En el mientras tanto, quedaron flotando preguntas de peso acerca del convenio firmado, los alcances y permisos así como todo el expediente administrativo que sería requerido meses después a través de una Audiencia Pública de vecinos.

Abril

Uno de los temas transversales de la ciudad sigue siendo el de Seguridad Vial. El Informe 2024 dejaba más que estadísticas: una necesidad imperiosa de ponerse a trabajar de manera constante. Las obras en sectores puntuales ayudan pero distan de ser una solución integral y a largo plazo, toda vez que los proyectos basales -como por ejemplo las bicisendas- siguen durmiendo el sueño de los justos a la espera de su turno…

Siempre es bueno que la cultura tenga su espacio y en el barrio Moreno así lo entendieron, inaugurando la Biblioteca «Celestino Vaira», cuyo momento especial contó con la participación de Chela de Lamberti, quien a su vez, aquí lo relató en su columna.

Con una histórica participación de más de 360 vecinos, las elecciones vecinales del barrio Moreno fueron las más concurridas. Al mismo tiempo, los demás barrios avanzaron en la renovación de sus Comisiones sin tener que llegar a dicha instancia. Párrafo aparte merecería el caso del barrio Cooperativo, que quedaría intervenido en una polémica decisión.

Mayo

Como se dijo, luego de las elecciones, hubo reclamo de parte de vecinos, la revocación de una lista que había sido oportunamente habilitada y una Intervención que derivó en la elección (interna, del Municipio, sin participación del voto de vecinos) de nuevos integrantes, asumiendo llamativamente quienes no habían querido participar de las listas. Esto derivó en reclamos y planteos jurídicos y administrativos que tiñeron el espacio de tensión.

Una renovación urgente. Eso es lo que pedía la Cooperativa de Agua que había advertido en diciembre la finalización de su concesión del servicio, extendiéndose hasta abril pero no teniendo ninguna respuesta. Así, emplazó al Municipio ya que estaba sin marco legal vigente, algo que permanecería aún por varios meses, más allá de los reclamos.

Junio

La llegada del Tren de Capital Humano dejó a la vista la necesidad que existía en la ciudadanía local de tener este tipo de acceso a controles, los cuales abarcaron múltiples aristas y permitieron que los asistentes se retiraran con diagnósticos, exámenes y en muchos casos rápidas respuestas a sus necesidades. La oftalmología pediátrica fue uno de los aspectos más solicitados.

Poniendo de manifiesto el compromiso de la renovada gestión que le dio nuevos bríos a la institución más antigua de la ciudad, la Sociedad Italiana miraba hacia su propia historia, recuperando un espacio de gran peso emblemático para la ciudad como lo es su Museo. Luego, este transitar sería respaldado por aportes provinciales que permiten seguir avanzando en el mantenimiento y recuperación de este inmueble.

También a mitad de año, a través de una publicación en redes sociales, se expuso el final de una serie de charlas previas que derivaron en el desembarco del Seom Rafaela. De esta manera, los agentes municipales tenían dos opciones para elegir en cuanto a su representación sindical. En los meses posteriores, esto sería foco de tensión interna y también generaría dudas acerca de la convivencia de ambos espacios.

Las elecciones resolvieron la nueva integración del Concejo. Lo más destacado fue el repunte en el tramo final del candidato oficialista, José Delmastro, quien llegó para sumar la tercera banca al Cuerpo, dándole así a Pinotti la mitad de la conformación. Al mismo tiempo, La Libertad Avanza participó por primera vez y a través de Sebastián Nicolau, puso el pie en el mismo recinto, logrando así un edil en su primera experiencia electoral oficial en la ciudad y abriendo un futuro de posibilidades.

Julio

En lo que parecía ser el inicio de una senda de transparencia, el Concejo aprobaba la contratación directa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral para que efectúe la Auditoría a las cuentas municipales. No obstante, respetando el patrón de los años anteriores, formalmente no se cumpliría con la normativa vigente ya que llegado fin de año, los resultados de dicho estudio siguen siendo desconocidos y no se los puede consultar a través de ninguna vía digital oficial. El propio Pinotti, cuando fue Diputado, había impulsado un proyecto de control externo obligatorio para los Municipios…

Una de las instituciones más queridas de la ciudad pudo poner punto final a un proyecto que inicialmente se asemejó mucho a una utopía. Fueron largos años de gestiones primero para poder acceder a un terreno propio y luego, para sortear vaivenes y desafíos económicos que dificultaron el avance pero no los alejaron del objetivo original que era ofrecerles a los concurrentes un espacio adecuado y moderno.

El festejo se dio en cancha de Ben Hur, donde los Cañoneros se impusieron y se valieron de otros resultados para volver a gritar campeón. En el resto de la temporada, irían por el Absoluto pero no se le daría así como tampoco podrían avanzar mucho en el Regional Amateur, aunque demostraron estar a la altura de la competencia.

La escuela N° 709 dejaba el Liceo. Atrás quedaban inconvenientes de inicio demorado de ciclo lectivo, falta de llaves en días de paro municipal y uso de instalaciones poco adaptadas a las necesidades. El nuevo lugar rápidamente fue apropiado por parte de los alumnos que incluso dieron una lección cívica, dejando expuesto cierto nivel de improvisación cuando -a través de la Banca Ciudadana- reclamaron por bicicleteros, demarcación y seguridad vial, algo que tras el pedido, se pudo concretar con celeridad. También luego, apelando a la participación comunitaria, le impusieron nombre, pasando a ser «Cecilia Grierson».

La natación tuvo un gran año en las categorías formativas, donde Agustina Periotti y Esmeralda Fler fueron sumando medallas y reconocimientos de manera continua. Tuvieron excelentes participaciones en los certámenes nacionales y también integrándose a los Seleccionados Nacionales en donde fueron convocadas de manera habitual.

Agosto

El Taller Protegido Rupay celebró sus tres décadas de funcionamiento. Se trata de una de las instituciones más reconocidas de la ciudad, logro gestado a partir de participación, inclusión y presencia constante de quienes desde adentro, contribuyen día a día para visibilizar una labor encomiable.

Mientras espera el edificio nuevo, los Talleres y todas las obras proyectadas y comprometidas -aunque sin plazos de ejecución- la escuela «Benjamín Matienzo» sigue innovando, en este caso respaldando una de las nuevas orientaciones incorporadas como lo es Robótica y la incorporación de kits Arduino.

Tras décadas de presencia en los pasillos municipales, Adrián Bertolini anunciaba su alejamiento del cargo, centrándose en su labor gremial de representación de los trabajadores afiliados. Fiel a su estilo, su salida estuvo enmarcada en un escrito donde dejó en claro por dónde venían los cuestionamientos que se le endilgaron y que derivaron en dicha decisión.

En este año, fueron varios los sunchalenses que se destacaron en diferentes deportes. Fundamentalmente, el carácter amateur dijo presente en múltiples disciplinas pero en el caso de Milena Margaría, aquí ya el profesionalismo le abrió puertas en Europa, desde donde buscará seguir creciendo e integrando los diferentes Seleccionados Nacionales, en los cuales no solamente fue capitana sino que logró importantes títulos internacionales.

Setiembre

El Concejo aprueba y el Ejecutivo Veta. El ida y vuelta se tornó cada vez más duro, en este caso, buscando restringir casos de nepotismo y presencia de parientes cercanos en la estructura municipal. Si bien la norma fue aprobada, vetada y vuelta a ratificar, en la práctica, no se cumplió con lo establecido sin que hubiera -al día de hoy- consecuencia alguna acerca de aquellos casos públicamente citados y cuestionados. Los encendidos discursos fueron olvidados con el paso del tiempo y el recambio de Concejales aún no tomó las riendas de dicho pedido… Igualmente, luego sobrevendrían más Vetos…

La Provincia volvía a decir presente con el desembolso de nada menos que 900 millones de pesos para una obra de tres etapas que revitalizará todo el espacio histórico sunchalense. Hasta ahora, quedó el discurso y el despliegue de presentación, los renders y la expectativa de recibir los desembolsos que permitan cristalizar la obra, para la cual se desconoce el plazo de inicio.

La cultura autogestionada vuelve a decir presente de la mano de Maquinarte y la segunda edición del Festival Nacional de Teatro. El desafío fue elevar la vara con más elencos y propuestas audaces, recibiendo el acompañamiento total de la comunidad que colmó las salas para ver las diferentes puestas en escena.

Octubre

Los Bomberos Voluntarios siguen creciendo y demostrando capacidad de gestión, ahora presentando a La Bestia, una nueva unidad destinada a combatir incendios forestales y de campo, aportando así soluciones y respuestas para una problemática de gran incidencia en los meses de verano.

La Fiesta Nacional del Fútbol Infantil llegó a las cuatro décadas y fue la pluma de Griselda Bonafede la que retrató diferentes aspectos de esta histórica propuesta.

La ciudad celebró sus 139 años, mirando más a lo que vendrá pero intentando rescatar elementos claves del pasado histórico sunchalense. Lamentablemente, si se esperaba el aporte de elementos del Museo y Archivo Histórico o situaciones alusivas, habrá que esperar a los 140…

Francisca Canello, campeona en Asunción. Otra sunchalense que se destacó en el básquet, junto a Lara Tribouley, quien semanas más adelante, sería campeona de la Liga Nacional Femenina con Ferrocarril Oeste.

Lucas Montini fue otro de los jóvenes sunchalenses destacados. En este caso, con la Medalla de Oro en las Olimpíadas de Química, donde sobresalió entre 315 alumnos de más de 90 instituciones educativas. En febrero, Lucas entrenará intentando ser uno de los representantes de Argentina en las Olimpíadas Internacionales.

Noviembre

Finalizada una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, se concluyó que el Estado pagó 90 veces más el costo de realización de transformación de la Ruta Nacional N° 34. La misma, se encuentra en un cono de incertidumbre, toda vez que las políticas nacionales buscan otros abordajes y si bien desde algunos sectores se empecinaron en aclarar que continuaba, los avances son más bien estéticos y lejos están de ser de fondo.

Pablo Pinotti le dio una renovación a su Gabinete. Curiosamente, el único anuncio oficial fue la designación de María Eugenia Gamero como Secretaria de Producción y Empleo. Del resto, nada se sabe y dos curiosidades: Si uno recorre la web Municipal, aún está el Gabinete de 2024 (aclaramos, el miércoles 31, fue actualizado, aunque solo en la imagen, en el desagregado, las secretarías y sus integrantes siguen igual) y si hace lo propio con las liquidaciones de salarios mensuales, nadie tiene cargo asignado…

Correr siempre fue una pasión que crece cada verano pero hacerlo con fundamentos, planificación y responsabilidad es lo que distingue al grupo Zeus, que crece y se consolida en la escena local y regional con solvencia y seriedad.

Otra de las páginas para los anales de la historia sunchalense: los concejales no pudieron ingresar a tiempo al recinto por no tener llaves. Un episodio que intentó ser explicado pero que finalmente, las partes dejaron pasar para no acrecentar un bochorno que ofuscó a propios y extraños por igual.

Pepe lo volvió a hacer. Tal como avanzó en el primer tomo, la segunda entrega de «Misceláneas de aquí y de allá» lo muestran hábil en varios temas históricos, recopilando los orígenes de diferentes anécdotas y situaciones que siempre nos llaman la atención como lectores de sus columnas en nuestro sitio.

En un hecho que se resolvió antes de lo que muchos esperaban pero que demandó demasiados años para llegar al proceso efectivo, el ex concejal Horacio Bertoglio fue condenado por conflicto de intereses. El hecho, sienta un precedente trascendente para toda la clase política y refuerza la independencia de los poderes a nivel regional.

La ciudad nunca antes había transitado por una ceremonia de estas características. La presencia del Obispo le otorgó un cariz especial a una misa tan especial que seguramente pasarán décadas antes de que vuelva a repetirse.

Diciembre

En una gran labor en equipo, las chicas de Unión superaron a sus pares de Ataliva y al repetir triunfo -el primero se había jugado en la vecina localidad- pudieron alzarse con el título liguista.

Frente a la finalización de los plazos legales, la Asociación Bancaria expresó su preocupación por la falta de acuerdo acerca del pago del Drei por parte del Banco Nación, el cual también manifestó su punto sobre el conflicto. Las diferencias en la matriz de liquidación evitaron la puesta en común y en el final de este año, se daba una última audiencia.

La presencia en Tribunales fue una constante para las autoridades locales, quienes tuvieron que asistir para exponer ante el juez en el marco de la causa del Basural. La aprobación del Concejo y Veto posterior declarando el terreno no apto, no fue analizado por el magistrado, quien aseguró que el Estado es uno (Municipio y Concejo) y deben resolver todo cumpliendo los plazos otorgados, caso contrario, comenzará a aplicar sanciones.

La noticia del fallecimiento de Dino, enlutó el acervo cultural sunchalense. Dueño de una voz inigualable, convivió más de 50 años con los escenarios de la región, otras provincias y del exterior. Siempre vigente, se preparaba para una nueva temporada plena de presentaciones.

En un hecho previamente advertido y frente a constantes incumplimientos de los directivos de la láctea, el juez determinó que un coadministrador se haga cargo de controlar todos los movimientos cotidianos. En principio sería por un plazo de 60 días pero puede haber más novedades.

Las últimas dos semanas del año estuvieron marcadas por un caso que tuvo gran repercusión local: la detención de quien se hacía pasar por abogado habiendo cursado tan solo 13 materias. El caso, rápidamente escaló a partir de la reciente designación como Vicepresidente del club Unión, lo que le aportó otro cariz. Un sello falso escondido, millones de pesos y una cantidad de víctimas no precisada le dan forma a una investigación que seguramente marcará la primera parte del 2026.

La cuestión policial, la inseguridad ha sido también una constante a lo largo del año, con decenas de hechos que se fueron sucediendo de manera cotidiana, impactando en los vecinos de distintos barrios por igual. Es por eso que consideramos pertinente hacer aquí una mención y no centrarnos en situaciones puntuales.