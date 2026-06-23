Básquet: Las Infantiles de Libertad son Campeonas Provinciales

Las chicas de Libertad se quedaron con el Cuadrangular Final de la Liga Provincial de Básquet y de esta manera, se consagraron en Maciel.

El certamen lo dominaron de principio a fin pero este último fin de semana, en Semifinales derrotaron a Alba Argentina 70 a 34. Así, avanzaron a la instancia decisiva en donde también superaron de manera contundente a Almagro de Esperanza por 60 a 40.

Martina Tercero se destacó con 17 unidades y 7 rebotes, mientras que Charo Benizio anotó 14 puntos y Pilar Chiavassa sumó 11.