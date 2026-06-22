ARB Infantiles – F2: Unión recibió a Independiente

Días atrás, Unión recibió a Independiente de Rafaela por la Segunda Fecha de las divisiones Infantiles pertenecientes a la Asociación Rafaelina de Básquet.
Fue una nueva jornada para seguir compartiendo básquet, sumar experiencias y acompañar el crecimiento de nuestros jugadores dentro y fuera de la cancha.
Las categorías U9 y U11 (Mini) tuvieron actividad recreativa, disfrutando del juego y compartiendo estos minutos que son tan importantes en el camino formativo.
En las categorías competitivas, los resultados fueron:
U12 – Mini mixto:
– Unión 50 vs. Independiente 31.
U13 – Infantiles:
– Unión 54 vs. Independiente 56.
U14 – Infantiles mixto:
– Unión 86 vs. Independiente 44.
U15 – Cadetes:
– Unión 63 vs. Independiente 39.
U17 – Juveniles:
– Unión 65 vs. Independiente 71.
U21 – Liga Próxima:
– Unión 41 vs. Independiente 86.