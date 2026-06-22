ARB Infantiles – F2: Unión recibió a Independiente

Días atrás, Unión recibió a Independiente de Rafaela por la Segunda Fecha de las divisiones Infantiles pertenecientes a la Asociación Rafaelina de Básquet.

Fue una nueva jornada para seguir compartiendo básquet, sumar experiencias y acompañar el crecimiento de nuestros jugadores dentro y fuera de la cancha.

Las categorías U9 y U11 (Mini) tuvieron actividad recreativa, disfrutando del juego y compartiendo estos minutos que son tan importantes en el camino formativo.

En las categorías competitivas, los resultados fueron:

U12 – Mini mixto:

– Unión 50 vs. Independiente 31.

U13 – Infantiles:

– Unión 54 vs. Independiente 56.

U14 – Infantiles mixto:

– Unión 86 vs. Independiente 44.

U15 – Cadetes:

– Unión 63 vs. Independiente 39.

U17 – Juveniles:

– Unión 65 vs. Independiente 71.

U21 – Liga Próxima:

– Unión 41 vs. Independiente 86.