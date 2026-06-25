ARB Infantiles – F3: Actividad para los chicos de Unión

Durante los últimos días, las categorías Formativas de Unión tuvieron actividad por la Fecha 3 del torneo de la Asociación Rafaelina de Básquet, con partidos disputados en Rafaela frente a Ben Hur y en condición de local ante Pilar.
Estos fueron los resultados:
Ben Hur vs Unión Verde
Categoría U13 – Infantiles
Ben Hur 64 vs. Unión 32.
Categoría U15 – Cadetes
Ben Hur 62 vs. Unión 49.
Categoría U17 – Juveniles
Ben Hur 64 vs. Unión 52.
Categoría U21 – Liga Próximo
Ben Hur 67 vs. Unión 41.
Unión vs Pilar
Categoría U11 – Mini
Unión 101 vs. Pilar 18.
Categoría U12 – Mini mixto
Unión 65 vs. Pilar 21.
Ben Hur vs Unión Verde
Categoría U12 – Mini mixto
Ben Hur 39 vs. Unión 43.
Categoría U14 – Infantiles mixto
Ben Hur 36 vs. Unión 56.