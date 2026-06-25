ARB Infantiles – F3: Actividad para los chicos de Unión

Durante los últimos días, las categorías Formativas de Unión tuvieron actividad por la Fecha 3 del torneo de la Asociación Rafaelina de Básquet, con partidos disputados en Rafaela frente a Ben Hur y en condición de local ante Pilar.

Estos fueron los resultados:

Ben Hur vs Unión Verde

Categoría U13 – Infantiles

Ben Hur 64 vs. Unión 32.

Categoría U15 – Cadetes

Ben Hur 62 vs. Unión 49.

Categoría U17 – Juveniles

Ben Hur 64 vs. Unión 52.

Categoría U21 – Liga Próximo

Ben Hur 67 vs. Unión 41.

Unión vs Pilar

Categoría U11 – Mini

Unión 101 vs. Pilar 18.

Categoría U12 – Mini mixto

Unión 65 vs. Pilar 21.

Ben Hur vs Unión Verde

Categoría U12 – Mini mixto

Ben Hur 39 vs. Unión 43.

Categoría U14 – Infantiles mixto

Ben Hur 36 vs. Unión 56.