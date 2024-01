¿Arranca el año?

La pregunta es obligatoria para inducir el paso y la inserción posterior en un auténtico problema lingüístico que nos desborda a través de un verbo. El mismo ha pasado a convertirse en una real plaga en todos los medios de comunicación y en la calle misma. Es decir, en cualquier encuentro que demande un diálogo.

La elección del tema me lo origina precisamente este domingo que cerró el calendario y nos introdujo, con emoción y esperanzas, en el anhelado 2024. Esta mañana una periodista de la televisión argentina, excelente por su capacidad para llevar adelante su programa dominical de muchas horas (hoy sin su pareja habitual), en 90 minutos de pantalla ha usado ya 20 veces el verbo “arrancar” y quienes interactúan con ella se suman a este pecado.

Digamos “pecado” para disimular la ignorancia. Pero es una plaga nacional que recorre los pueblos, las ciudades pequeñas y populosas, donde se incorporan quizás, algunas escuelas. ¿El hábito de consultar el diccionario ha sido desterrado? ¡Con lo pródigo que es el sector de sinónimos en Word! ¿O el paradigma del presente es tomar como modelo lo que dice la televisión nacional, con los ojos cerrados?

Arrancar significa: Sacar de raíz… ¡qué lejos estamos del correcto significado! Podemos arrancar un árbol, una muela, un clavo, un pedazo de la ropa, etc. Sus sinónimos son: desarraigar, descepar, desraizar, erradicar, extirpar, etc. En un intento cotidiano e inútil a veces de extender la docencia fuera de las aulas y ya sin guardapolvo blanco, esta página se convierte en herramienta de comunicación para quienes deseen de verdad desterrar este verbo y usarlo sí, pero en forma correcta.

¿Desaparecieron los otros verbos: Comenzar, iniciar, empezar, inaugurar, etc.? (Comienza la práctica deportiva, inicia la reunión, empieza el recuento de votos, las escuelas abren sus puertas, etc.). Confieso que a través de los mensajes electrónicos me he comunicado con quienes destrozan el lenguaje y no responden; posiblemente ni lo leen. ¿Cómo los porteños van a aprender algo de los provincianos? ¿Los canales televisivos o las emisoras radiales no tienen correctores? Recuerdo el paso del Prof. Giménez por Canal 7 y en definitiva, las dudas pueden ser salvadas con las consultas. Siempre que haya dudas.

El oído atento descubre en la calle o en cualquier espacio… «¡Qué de gente que hay!». ¿No existe el “cuánta?”: “¡Cuánta gente hay!”, también “Voy en casa”, cuando lo correcto es “Voy a casa”. Si se tratara de un vehículo sería “Voy en auto”, “Voy en tren”, etc. Pero no puedo viajar en casa. Bien, la motivación de este artículo surgió de “arrancar el año”. En todo caso, “arranquen la última página del almanaque”. Pero todos nosotros, el grupo de SunchalesHoy y nuestros lectores iniciaremos, comenzaremos o empezaremos el 2024 con ilusión y reunidos a través de la lectura.

Chela Lamberti