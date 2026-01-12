Bailarines de «Raíces Nuestras», presentes en los 60 años de Jesús María

En el marco de los 60 años del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, cuatro integrantes del Taller Barrial «Raíces Nuestras» del barrio Moreno, formaron parte del multitudinario cuerpo de baile que se desplegó en las primeras noches de esta histórica edición, causando asombro y admiración tanto a los presentes como a quienes seguían la transmisión por intermedio de la cobertura televisiva.

A lo largo de varias jornadas, se sumaron a los ensayos concretados en la localidad de Sinsacate. Todo estuvo enmarcado en el proyecto «El folclore hace historia», con el cual se conmemoraron las seis décadas de este tradicional evento. El despliegue que se vio en la pista central, a lo largo de las presentaciones de los artistas más convocantes del país, representó el punto final de un esfuerzo mancomunado que dejó en evidencia unidad y trabajo en conjunto de cientos de artistas.

Fueron varios los días de ensayos previos que estuvieron desarrollándose, con la presencia de Ana Juárez, Brian Siminiuk, Carlos «Coky» Moreyra y María Pérez, representantes de barrio Moreno y también de la ciudad.