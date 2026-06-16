Básquet – Liga Provincial U15: Un triunfo y una derrota para Libertad

Por la Tercera Fase de la Liga Provincial de Divisiones Inferiores, el plantel U15 de Libertad tuvo una doble jornada sumamente exigente en Rafaela.

Primero obtuvieron un triunfo enorme contra Rivadavia Juniors de Santa Fe: fue 100 a 96, con una tarea descollante de Hirschfeld Theler, quien convirtió nada menos que 50 puntos (la mitad del equipo) y además bajó 22 rebotes.

Después, cayeron ante Atlético 91 a 70, un resultado que no les permitió sostenerse en el certamen por lo que se despidieron del torneo. La «Crema» se quedó con el Primer Puesto y pasó de ronda.