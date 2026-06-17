Básquet Liga Provincial U11: Unión avanzó a la Fase Final

La categoría U11 de Unión fue local este domingo en lo que fue el desarrollo de la Segunda Fase de la Liga Provincial de Clubes, organizada por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.

En una gran jornada vivida en La Fortaleza, los chicos albiverdes superaron a Unión y Juventud de Bandera por 76 a 57 y a Sportsmen Unidos de Rosario por 77 a 60, logrando la clasificación a la Fase Final del certamen.

Más allá de los resultados, esta clasificación refleja el compromiso del grupo, el trabajo de cada entrenamiento y el acompañamiento de las familias en este camino de formación.