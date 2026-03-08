Boxeo: Derrota de Pedro Goitre

(Por: Víctor Bertoncello) – El Sunchalense, pupilo de Milton Monzón, que entrena en el gimnasio de la Vecinal del Barrio 9 de Julio, se presentó en la noche de viernes en el salón de Juventud Unida de la vecina localidad de Bauer y Siger (donde se desarrolló por primera vez un Festival Boxístico Amateur, con ocho peleas), para enfrentar en 3 vueltas al experimentado boxeador de Rafaela, Lucas Colman.

Perdió Pedro Goitre, por puntos, en combate que el hombre de Rafaela en los dos primeros Round impuso su experiencia, mientras que al sunchalense le costó reaccionar.

Fue la novena presentación como Amateur del pupilo de Monzón, que hasta aquí acumula 5 victorias y 4 derrotas.

El «Zurdito» Ramírez se despide como amateur

El otro boxeador del gimnasio de Barrio 9 de Julio, Héctor Ramírez, se presentará el próximo viernes 20 de marzo en Pueblo Casas, enfrentando a Darío Medina de San Jorge, en lo que será su última pelea como amateur, antes de su debut como profesional aquí en Sunchales, frente a Kevin Mosconi de San Nicolás.