Buscan reactivar la obra del Gasoducto Regional Centro II

(Por: Gabriel Rossini – Para: Diario El Litoral) – Con la obra del Gasoducto del Gran Santa Fe avanzando de acuerdo con los plazos previstos -hay un compromiso de la empresa contratista de terminarlo a fin de año-, la atención ahora está puesta en la obra del «Gasoducto Regional Centro II» que se extiende desde la ciudad de Recreo, pasando por Esperanza y Rafaela, hasta Sunchales, que tiene una previsión de 34 mil conexiones y que se encuentra paralizada desde 2018.

La obra es nacional, está a cargo de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), y hay negociaciones avanzadas para que se reactive aunque restan aún dar varios pasos para que esto se concrete. Tanto desde el gobierno provincial, porque consideran al gas como un insumo clave para incentivar la producción industrial, como de la empresa Litoral Gas, que incorporaría nuevos clientes al servicio, la idea es terminarla lo antes posible pero hay cuestiones técnicas y económicas que resolver para avanzar.

«Por ahora son solo conversaciones, no hay nada concreto. Las obras están paralizadas y hay que hacer una serie de pruebas técnicas sobre los materiales para saber en que estado se encuentra lo ya hecho porque como todo lo que se abandona, se deteriora, además de que hay sectores que han sido vandalizados», le dijo a El Litoral una fuente de la empresa, aun sin haberse concretado la cesión, está trabajando en el tema.

Por otro lado, indicó la misma fuente, es necesario que en la próxima revisión técnica de las tarifas, que estiman no será antes de fin de año, tendrá que incluirse un componente que les permita afrontar la realización de estas obras ya que la empresa hoy no tiene con que hacerlo. «No tenemos con que afrontar el plan de inversiones y hasta que no se incluya una partida para obras va a ser muy difícil con el actual nivel de tarifas», expresó esta misma fuente.

Características de la obra

El proyecto consiste en la construcción de dos tramos de gasoductos entre las ciudades de Recreo – Rafaela – Sunchales. Uno de ellos consta de 72 kilómetros que pertenece al tramo Esperanza – Rafaela, mientras que el siguiente es de 47 kilómetros alcanzando el tramo que va de Rafaela a Sunchales.

La obra ampliará la capacidad del gasoducto en 2 millones m3/día y mejorará la distribución de gas en la región.

Además, se ubicará una Estación de Separación y Medición (ESM) en la cabecera y sobre la traza del mismo se instalarán tres Estaciones Reguladoras de Presión (ERP).

El Gasoducto Regional Centro II empalmará, en su cabecera, al Gasoducto GNEA, en la jurisdicción de la localidad de Esperanza.

En los últimos días el diputado Roberto Mirabella presentó un proyecto en la Cámara Baja nacional que con su concreción servirá para «satisfacer las necesidades de suministro y demanda insatisfecha de 34.000 hogares, mejorando su calidad de vida…por ejemplo que, la mitad de la población de Rafaela, o la de Sunchales y Esperanza juntas y localidades aledañas puedan acceder a la conexión de gas natural, como así todos los sectores productivos».