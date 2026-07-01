Ciclismo de resistencia: confirmaron la fecha para la Sunchales Non Stop 2026

Sunchales recibirá el próximo 5 de diciembre la edición 2026 de la Sunchales Non Stop, una de las competencias de ciclismo de resistencia más exigentes del calendario regional. El evento es organizado de manera conjunta por Ronchi Bikes y la firma internacional 7 Diamantes.

A diferencia de los formatos tradicionales, la propuesta se centra en un reto de autosuficiencia total sin asistencia externa. Los participantes transitarán en un 95% por caminos rurales de la provincia de Santa Fe, enfrentándose a sus propios límites físicos y mentales.

Distancias confirmadas e incentivo internacional

Para este año, la organización confirmó tres distancias competitivas en modalidad non stop: 100, 150 y 200 kilómetros. La convocatoria está abierta tanto para atletas experimentados en la disciplina de larga distancia como para ciclistas que buscan su primera experiencia de superación.

Quienes logren completar cualquiera de los tres recorridos participarán del sorteo de un viaje a Mallorca (España). El premio incluye la participación en el gran fondo de 7 Diamantes, un trayecto ciclístico de 200 kilómetros que recorre los sectores más icónicos del este mallorquín.

Los organizadores señalaron que el objetivo para este 2026 es profesionalizar y potenciar el alcance de la competencia en toda la región. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del sitio web oficial del evento en sunchales200nonstop.com.