Concejo: Aprueban el Presupuesto, aumentan las Tasas e ingresan respuestas esperadas

En lo que promete ser una extensa Sesión Extraordinaria, mañana el Concejo dará aprobación al Presupuesto 2026. No obstante, también tendrán diferentes actuaciones y una de las más trascendentes será la aprobación de la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal, esto equivale a decir: aumenta la Tasa (de forma retroactiva, al 1º de enero).
Por otra parte, en el inicio mismo de dicho encuentro, ingresarán distintas respuestas a Minutas de Comunicación de parte del Ejecutivo. Se trata de algunas de las que estaban pendientes, siendo largamente esperadas por su contenido, tale el caso de: alquileres de inmuebles por parte del Municipio, rendición de Carnavales 2025, Viáticos de 2025 y recursos del Fondo de Obras Solidario, entre otras.
A continuación, repasamos el Orden del Día a desarrollar:
El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el miércoles 14 de enero, desde las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.
Notas oficiales
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remite Respuestas a Minutas de Comunicación N° 1335, 1278, 1326, 1285 y 1339.
Tipo: Nota Oficial
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remite Informe de Auditoría Externa Ejercicio 2023.
Peticiones y asuntos particulares
Tipo: Nota Institucional
Autoría: SOEM Sunchales.
Asunto: Remiten actuaciones y solicitan intervención del Concejo en el pedido de habilitación del Jardín Materno SOEM.
Tipo: Nota Institucional
Autoría: SOEM Sunchales.
Asunto: Remiten en copia comunicación dirigida al Sr. Intendente, referida a la medida de fuerza realizada los días 8 y 9 de enero.
Orden del día
Tipo: Ordenanza.
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Aprueba el plan de mejoras y desarrollo en materia de cloacas 2026.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Celebra convenio y otorga aporte financiero mensual a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Determina el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal a partir del 1 de enero de 2026.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Establece el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Sunchales ejercicio 2026.
Proyectos presentados
Tipo: Resolución
Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.
Asunto: Modifica el artículo Nº 41 e incorpora nuevo artículo a la Resolución N° 495.
Tipo: Resolución
Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Rechaza en su totalidad el veto dispuesto por Decreto N° 3546/25.
Tipo: Minuta de Comunicación
Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo informe sobre el cumplimiento de la Ordenanza N° 3234, la cual dispone la conformación de la Junta Médica Municipal.
Tipo: Minuta de Comunicación
Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo el estudio a cargo de profesionales externos correspondiente a la planificación, desarrollo territorial y uso de suelo de la ciudad.
Tipo: Resolución
Autoría: Fernando Cattaneo, Laura Balduino, Brenda Torriri, Juan Astor, José Delmastro y Sebastián Nicolau.
Asunto: Establece el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Concejo Municipal de Sunchales ejercicio 2026.