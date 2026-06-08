Concejo: Reconocieron de Interés el TEDxSunchales 2026

(Por: Prensa Concejo) – La agenda de eventos de Sunchales 2026 contará con una nueva edición de TEDxSunchales, la cual tendrá en su programación seis charlas, con cien asistentes en vivo y más de cinco horas de duración.

Esta nueva propuesta impulsada por un equipo multidisciplinario de profesionales de la ciudad, bajo licencia oficial otorgada por la organización internacional TED, fue declarada por el Concejo Municipal de Interés Cultural, Social y Educativo.

Se busca así destacar la realización de la actividad y poner en valor el concepto elegido para este año,«Conversaciones Necesarias», como invitación a “reflexionar sobre el poder de las palabras dichas y no dichas, las que llegan a tiempo y las que llegan tarde, las que tenemos con nosotros mismos y las que traspasan generaciones”.

Luego de la aprobación del reconocimiento, el Cuerpo Legislativo recibió en su Recinto a jóvenes integrantes del grupo organizador, quienes confirmaron la fecha del evento, sábado 25 de julio, así como los ejes temáticos elegidos para las charlas.

Si bien se continúan ultimando detalles, se anticipa el abordaje de tópicos actuales y de gran relevancia para la agenda local:

Cuando el tiempo no es nuestro

Frente a ciertos diagnósticos, no decidir también es una decisión. Hay elecciones que no admiten postergación, no porque haya urgencia, sino porque marcan una vida entera. El speaker compartirá su experiencia como padre ante un diagnóstico inesperado y cómo el tiempo, lejos de ser propio, se vuelve una responsabilidad hacia otros.

El poder de las preguntas correctas

No siempre necesitamos mejores respuestas, sino mejores preguntas. Compartiendo sus crisis y cambios de rumbo, el speaker invitará a detenernos y preguntarnos para qué vivimos, qué sentido le damos a lo que hacemos y cómo esas preguntas influyen en las decisiones que tomamos.

Médico y paciente: el dolor en el espejo

Acompañar el dolor ajeno también transforma al que cuida. El speaker explorará la muerte, el duelo y cómo estas experiencias modifican la vida, incluso cuando se viven a diario desde la medicina.

Lo que aprendí acompañando a morir

Como oncólogo y como médico de un gran líder espiritual, el speaker elegido compartirá cómo conviven la ciencia y la espiritualidad en el ejercicio de la medicina. A través de su propia historia, recorre el camino que lo llevó a encontrar su vocación y las lecciones más profundas que le dejó acompañar a personas en sus momentos finales.

Tormentas imaginarias: el arte de habitar la calma

Muchas de las batallas más intensas no ocurren afuera, sino dentro nuestro. El speaker de esta charla compartirá su mayor tormenta y cómo se convirtió en fuente de aprendizaje profundo. A partir de su propia historia, invitará a reconocer las tormentas que creamos en la mente y a construir herramientas para habitar la calma, incluso en medio de la incertidumbre.

El acto revolucionario de quedarse a sentir

En una sociedad que empuja a anestesiar emociones, quedarse a sentir se vuelve un gesto radical. A partir del consumo problemático, el speaker propondrá correr el foco de la adicción para preguntarnos qué intentamos tapar como individuos y como sociedad.