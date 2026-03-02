Concejo: ¿Qué pasará con la sesión de Apertura?

Luego del impensado escándalo desatado en el recinto deliberativo el pasado viernes en lo que proponía ser la última Sesión Extraordinaria previo a la Apertura oficial del período prevista para este lunes, ahora todo es incertidumbre. Nunca se había vivido un contexto similar en el cual el llamado a Cuarto Intermedio indefinido ha puesto un manto de incertidumbre que conlleva un trasfondo muy particular.

Más allá de la discusión interpretativa que derivó en la moción de privilegio respaldada en pleno, a través de la misma se deja entrever cuáles serán las posturas de los diferentes bloques en este 2026 que aún no inició. Si alguien pensaba que el año pasado había sido complejo, con duros cuestionamientos, Vetos y múltiples votaciones perdidas por el oficialismo 4 a 2, la renovación de mandatos y la incorporación del tercer representante le dio al Ejecutivo más que la tranquilidad de tener la mitad del Cuerpo.

Desde su óptica, la actual disposición le permite a Ahora Sunchales empardar las votaciones y en aquellos casos en que se necesite mayoría especial, «blindar» el resultado ya que no se conseguiría la misma puesto que el resultado final puede ser solamente de 4 a 3 (con el voto doble de desempate del Presidente).

Advertidos de esta situación, desde La Libertad Avanza ensayaron una postura contraria, respaldada en lo sucedido en los últimos meses, en los cuales las votaciones (especialmente las de rechazo a los Vetos) les fueron favorables… claro, 4 a 2 a partir de la antigua conformación.

En ese punto quedó todo empantanado, con ánimos exaltados y pocos oradores en la breve sesión de tan solo diez minutos (que comenzó con un marcado retraso y sin transmisión online). En estas horas, se multiplicaron consultas, buscando dictámenes e interpretaciones que respalden los argumentos expuestos, unos lo fundamental a través del Reglamento Interno, otros desde la Ley Orgánica de Municipalidades.

El round que comenzó el viernes, tiene final incierto. No hay antecedentes de un Cuarto Intermedio que deje a la vez el impass para que se lleve adelante la Sesión de Apertura con el discurso del Intendente, la cual estaba anunciada para este lunes alas 19. Las próximas horas serán fundamentales para saber cómo se continuará pero también, cuál será la tónica de los próximos dos años en donde un camino es el diálogo y la construcción conjunta; mientras el restante amenaza con nuevos Vetos, sabiendo que será imposible la reconsideración legislativa.

Al medio, quedan en el tintero varios temas que esperan por ser analizados y Vetos que se generaron pero ingresan en esta incertidumbre y que son de alto impacto para el desarrollo sunchalense en general y la gestión actual en particular.