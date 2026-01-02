Condenaron a sunchalense a 14 años de prisión por abuso sexual

(Por: Prensa MPA) – Se trata de Mauro Ezequiel Ferreyra, de 31 años. Vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Rafaela. La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella.

Un hombre de 31 años identificado como Mauro Ezequiel Ferreyra fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de un niño de su entorno familiar en Sunchales (departamento Castellanos).

La sentencia fue ordenada por el juez Gustavo Bumaguín, en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de Rafaela.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5. Tras conocer el veredicto, la funcionaria valoró positivamente que el hombre al que se juzgó haya sido condenado.

Los hechos

Burella precisó que “el condenado cometió los ilícitos en perjuicio del hijo de su esposa”, y aclaró que “abusó de él en reiteradas oportunidades a partir de 2021, cuando el niño transitaba los primeros años de su escolaridad primaria”. Según precisó, “los hechos tuvieron lugar en una vivienda en la que residía el grupo familiar”.

La fiscal manifestó que “para concretar las agresiones sexuales, el condenado se aprovechó de la inmadurez del niño, así como de que con frecuencia se quedaba a cargo de cuidarlo cuando la madre estaba fuera de la casa”. A su vez, resaltó que “Ferreyra solía amenazar a la víctima para evitar que hablara con otras personas sobre lo sucedido”.

Además, Burella aseguró que “con su accionar delictivo, el condenado atentó contra el desarrollo libre y progresivo de la integridad sexual del niño».

Delitos

Ferreyra recibió la pena de 14 años de prisión por la autoría de abuso sexual con acceso carnal reiterado e indeterminado hacia una persona menor de 13 años, agravado (por haberse aprovechado de la situación de convivencia preexistente con la víctima, quien es menor de 18 años, y por la guarda). A su vez, fue condenado como autor de promoción a la corrupción de menores agravada (por haber sido en perjuicio de un niño menor de 13 años, por la guarda y por mediar intimidación).