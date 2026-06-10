Crossfit: Sunchalense presente en Santa Fe

Con la Estación Belgrano de testigo privilegiado, en medio de una puesta en escena de alto nivel y sumamente visual, este fin de semana en la capital de la provincia se desarrolló el «Desafío Santa Fe», competencia de Crossfit que contó con una sunchalense.

Se trata de Nandi Hilbe, quien representó al gimnasio Mr. John Sports, recibiendo en la parte previa, la planificación de Lion Planning en el entrenamiento y se sumó a la categoría Máster +35 Scaled/advanced. En la misma, hubo 13 participantes y ella terminó quedándose con el primer puesto.

Además, entre los ganadores de cada categoría, como premio extra, se sorteó una motocicleta 0km, la cual también fue ganada por ella.