El Cicles recibió casi 20 millones de pesos del programa provincial «Alentar»

El Municipio informó que el Sunchales Cicles Club fue recientemente beneficiado con un aporte de casi 20 millones de pesos destinados «a fortalecer su infraestructura y equipamiento deportivo».

Los fondos, de origen provincial, forman parte del programa «Alentar» y en total se trata de un aporte de 19.887.545 pesos, el cual fue recibido por el Presidente del club, Ariel Bergese, y en representación del gobierno provincial la Subsecretaria de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni y la Directora de la Delegación Regional Rafaela, Victoria Civalero, ambas funcionarias del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

De acuerdo a lo trascendido, el dinero servirá para efectuar el cerramiento oficial del campo principal de fútbol, así como también completar las obras de vestuarios, siempre apuntado al fútbol. También se trabajará en mejorar los accesos de ingreso y egreso del público.