Entregaron más de 26 millones de pesos a emprendedores

El municipio, a través de la Secretaría de Producción y Empleo y la Casa del Emprendedor, concretó una nueva entrega de créditos destinados a fortalecer el desarrollo productivo local.
En esta oportunidad, 12 emprendedores de la ciudad fueron beneficiarios del Fondo para el Fomento de Emprendimientos Empresariales, con una inversión total de $ 26.500.000.
La iniciativa tiene como objetivo acompañar a quienes deciden emprender, brindando herramientas financieras que permitan consolidar proyectos, incorporar equipamiento, potenciar sus actividades y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo en la comunidad.
Los créditos fueron otorgados a emprendedores de distintos rubros productivos y de servicios:
• Gastón Yosviack, para el desarrollo de estructuras en sistemas productivos rurales dentro del sector metalúrgico.
• Jesica Rivero, para la comercialización de alimentos y accesorios para mascotas.
• Agostina Kloster, destinada a la elaboración de alimentos para llevar.
• Franco Imhoff, para la venta de artículos de librería.
• Facundo Yaffei, vinculado a la actividad apícola.
• Claudio Marotti, para servicios de higiene y seguridad laboral.
• Milton Cristaldo, orientado a la venta de indumentaria.
• Vanesa Hass, destinada a la confección de prendas de vestir.
• Violeta Schaller, para la comercialización de indumentaria deportiva.
• Verónica Welchen, vinculada al desarrollo de un espacio de artes y actividades artísticas.
• María Eugenia Núñez, para el impulso de un emprendimiento gastronómico tipo foodtruck.
• Daiana Mendoza, destinada a fortalecer su propuesta de costura creativa y dictado de clases.