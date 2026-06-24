Entregaron más de 26 millones de pesos a emprendedores

El municipio, a través de la Secretaría de Producción y Empleo y la Casa del Emprendedor, concretó una nueva entrega de créditos destinados a fortalecer el desarrollo productivo local.

En esta oportunidad, 12 emprendedores de la ciudad fueron beneficiarios del Fondo para el Fomento de Emprendimientos Empresariales, con una inversión total de $ 26.500.000.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar a quienes deciden emprender, brindando herramientas financieras que permitan consolidar proyectos, incorporar equipamiento, potenciar sus actividades y generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo en la comunidad.

Los créditos fueron otorgados a emprendedores de distintos rubros productivos y de servicios:

• Gastón Yosviack, para el desarrollo de estructuras en sistemas productivos rurales dentro del sector metalúrgico.

• Jesica Rivero, para la comercialización de alimentos y accesorios para mascotas.

• Agostina Kloster, destinada a la elaboración de alimentos para llevar.

• Franco Imhoff, para la venta de artículos de librería.

• Facundo Yaffei, vinculado a la actividad apícola.

• Claudio Marotti, para servicios de higiene y seguridad laboral.

• Milton Cristaldo, orientado a la venta de indumentaria.

• Vanesa Hass, destinada a la confección de prendas de vestir.

• Violeta Schaller, para la comercialización de indumentaria deportiva.

• Verónica Welchen, vinculada al desarrollo de un espacio de artes y actividades artísticas.

• María Eugenia Núñez, para el impulso de un emprendimiento gastronómico tipo foodtruck.

• Daiana Mendoza, destinada a fortalecer su propuesta de costura creativa y dictado de clases.