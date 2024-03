Federal A – F2: Unión ya tiene todo definido para su debut de local

Luego de un complicado debut en el pasado fin de semana en donde pisó en falso en Formosa cayendo por 3 a 0 con Sol de América pero además recibiendo dos expulsiones, el Bicho Verde ya tiene todo definido para lo que será su primera presentación en condición de local.

El reencuentro ante su gente se dará el sábado a la hora 19, cuando reciba a Sarmiento de La Banda. Además, ya se conoce la cuaterna arbitral que estará a cargo de impartir justicia, siendo la misma conformada por: José Díaz, Juan Flores, Federico Ojeda y Leandro Hartfield.

La programación para la disputa de esta Segunda Fecha de la Zona 4 es la siguiente:

– Sábado, 16.30: Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia.

– Sábado, 19.00: Unión vs. Sarmiento de La Banda.

– Domingo, 17.00: Sol de América vs. San Martín de Formosa.

– Domingo, 17.00: Boca Unidos de Corrientes vs. Central Norte de Salta.

– Libre: Juventud Unida.