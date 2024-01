Federal A: Pocas certezas y mucho por resolver

Sin fecha exacta de comienzo, el Federal A podría arrancar entre el 17 y 24 de marzo. Se comunicó lo que salió notificado en el boletín del tribunal: se limpian las amarillas de aquellos futbolistas con sanciones menores a cuatro fechas. Además los equipos recibirán pelotas para disputar el campeonato. En Febrero (mediados) se volverán a reunir para terminar de definir todos los detalles que quedaron pendientes.

(Por: Diego Pais) – La reunión comenzó con la palabra del asesor legal del Consejo Federal, Juan Pablo Beacon, exponiendo sobre la situación de Juventud Unida y Estudiantes de San Luis. Ambos equipos no pudieron participar ya que su Liga tiene un equipo intervenido (San Luis FC). El dirigente expresó que al CF había llegado la denuncia pertinente y eso era motivo suficiente para impedir que sus equipos participen de torneos organizados por la AFA.

Subrayó la importancia del estatuto de AFA y que no iban a permitir, ni dar el brazo a torcer en esa situación. Es decir, la única manera de que Juventud Unida y Estudiantes participen del torneo sería si se levanta la intervención. En la reunión se encontraba Mario Echeverría, delegado por la provincia de San Luis.

¿31, 33, 35, 37, 38, 39 o 40?

Con los descensos de Peñarol de San Juan y Liniers de Bahía Blanca, más el ascenso de Gimnasia y Tiro de Salta, el Federal A quedó con 33 equipos. Pero si los puntanos no pueden participar, estaríamos en 31.

Se esperan 4 ascensos por reglamento del Regional Amateur (llegaríamos a 37 o 35). Desde el Consejo Federal ven con buenos ojos un torneo de 38, o de 40 equipos. Para llegar a ese número deberían darse más ascensos desde el Regional Amateur, algo que un dirigente comentó descontento, ya que haría que se reparta el dinero que percibe la categoría entre más equipos.

Si vamos al torneo pasado, el Consejo Federal agregó dos ascensos más en la última instancia para los equipos perdedores de las finales. Es decir, ascendieron 6 de los 8 finalistas del Regional. No sería extraño que ocurra algo similar para llegar al número que deseen según el formato que se termine eligiendo.

¿Torneo barato o torneo entretenido?

Es el planteo que año a tras año vuelve sobre la mesa, con el agravante de que en el último tiempo los precios subieron en demasía haciendo aun más costoso jugar un torneo de estas características. El combustible, por ejemplo, para el traslado de los equipos, y las distancias a recorrer son siempre los tópicos que encabezan las preocupaciones.

El torneo pasado fue bueno desde lo económico (los equipos viajaban poco), pero muy malo desde lo deportivo (se enfrentaban cuatro veces con el mismo equipo en la primera fase). Esto hizo que el público pierda el interés en general de la competencia e incluso de asistir a los partidos. Sportivo Belgrano remarcó que habían perdido el 73% en comparación a torneos anteriores con formato de dos zonas.

Los de San Francisco presentaron un proyecto de torneo con más viaje que el anterior, respetando las cuatro zonas, buscando un punto intermedio entre lo económico y lo deportivo.

No todos tuvieron acceso al documento y por eso no pudieron evaluarlo en el momento. Por su parte, Dagna de Olimpo sostuvo que para hacerlo económico era preferible repetir el torneo pasado, pero que la ambición de la categoría debía ser tener un formato como el de la Primera Nacional (de dos zonas). Esto haría que los costos de traslado y viaje se disparen, ganando en lo deportivo pero perdiendo en lo económico. A lo que sugirió buscar uno, dos o tres “main sponsors” para solventar esos gastos. Según cálculos que desde el club bahiense realizaron, con 900 mil dólares sería suficiente para cubrir los gastos de traslado de todos los equipos de la divisional y que debían buscar y trabajar como categoría y no individualmente.

Año tras año se ha planteado el mismo problema y las mismas posibles soluciones. El accionar nulo para lograr el objetivo es una de las principales barreras.

Las dos zonas son más un sueño y anhelo que una realidad. Hoy los dirigentes están más preocupados por cuidar su propia quintita, que por pensar como un conjunto. La situación en general económica hacen que la prioridad esté en el club y no en la divisional.

En definitiva, a viva voz quedó establecido que el formato de cuatro zonas se respetaba, y que se iba a buscar que sea solo ida y vuelta (como el proyecto de Sportivo Belgrano). Luego (en otra reunión), se definirían los detalles de clasificación y reválida.