Fundación Grupo Sancor Seguros comenzó a dictar la 12ª edición del Programa “Mi Primera Licencia”

Previamente al comienzo de la capacitación, se llevó adelante la firma del convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Sunchales, las escuelas participantes y la Fundación Grupo Sancor Seguros, que brinda dicho curso.

Se trata de una capacitación que pone el foco en la educación vial y que es brindada por el especialista Horacio Botta Bernaus, quien desarrolla las jornadas ponderando los aspectos teóricos y prácticos sobre los adecuados usos en el tránsito.

El inicio de esta nueva edición se desarrolló en instalaciones de «Amigos del Arte» y finalizará en el mes de julio, luego de cuatro encuentros presenciales de noventa minutos cada uno dirigidos a alumnos del último año del colegio secundario.

Es importante destacar que para la concreción de este Programa es siempre necesaria la predisposición y validación de las escuelas secundarias que participan y de la Municipalidad, hecho que se concreta con la firma de un convenio y acuerdo entre las partes, para que, una vez finalizadas las capacitaciones y según Ordenanza emitida por el Concejo Municipal, los alumnos sean eximidos de abonar la Tasa Municipal al momento de tramitar la Licencia de Conducir, con lo cual, resaltamos esta articulación público-privada y la colaboración de los equipos directivos para que se pueda implementar este cursado.

En la primera jornada participaron estudiantes pertenecientes a los siguientes colegios:

– Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 445 “Carlos Steigleder”.

– Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Autorizada Nº 3079 – “Ices”.

– Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8107 “San José”.

– Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 279 “Tte. Benjamín Matienzo”.

– Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 709.

– Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 3022 Setac.

– Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 705 «ARA General Belgrano».

– Escuela de Educación Técnico Profesional Particular Incorporada Nº 2010 Idesa.

– Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 247 «Mariano Moreno».

– Escuela Núcleo Rural Secundario Nº 1565.

– Escuela Núcleo Rural Secundario Nº 3247.