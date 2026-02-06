Fútbol: Franco Soldano jugará con Patronato la Primera Nacional

(Por: El Once) – Franco Soldano, ex Boca Juniors y proveniente de Juventud Las Piedras de Uruguay, se sumó oficialmente al plantel de Patronato y firmó su contrato con el club entrerriano. Con su incorporación, el delantero se convierte en una de las principales apuestas del equipo para la temporada 2026 en la Primera Nacional, buscando aportar experiencia y gol al equipo. Elonce dialogó con él y con Víctor “Carucha” Müller, Director Deportivo del rojinegro, sobre la llegada del jugador y sus expectativas.

Müller destacó la importancia de esta incorporación: “Gracias a Dios, estamos renovando un poquito el plantel y apuntando a nuevas figuras, porque este 2026 Patronato tiene que estar en los primeros puestos. Estos meses estuvimos haciendo búsqueda jugadores de jerarquía para tratar de pelear el torneo. Franco es el número 12, un delantero de mucha experiencia en el fútbol de Primera División. Ojalá Dios quiera pueda empezar con el pie derecho y hacer muchos goles, que para eso lo trajimos”.

El director deportivo agregó: “Estamos muy ansiosos. Los chicos se están preparando muy bien, están contando los días para que empiece el torneo y se pueda lo torneo posible”.

Expectativas del nuevo delantero

Por su parte, Soldano habló sobre su incorporación y sus metas: “Estoy muy contento con el desafío y la ilusión de venir a poner a Patronato lo más alto. Es un torneo muy complicado, largo y competitivo, todos los equipos cada vez más difíciles. Voy a tratar de sumar donde me toque, ayudar a los chicos, que los chicos me ayuden a mí; en conjunto hacer las cosas bien, tener un gran año”.