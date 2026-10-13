Insólito: Lo detienen tras robar un mingitorio

Lamentablemente, otra vez el Sunchales Cicles Club vuelve a ser noticia por un hecho delictivo. En la mañana de hoy, trascendió la detención de una persona quien había robado un mingitorio de dicho espacio deportivo.

A partir de la intervención policial, los efectivos aprehendieron al hombre, quien circulaba en bicicleta con el elemento en cuestión. El sanitario fue secuestrado y tanto el involucrado como el objeto recuperado fueron trasladados a la Comisaría Nº 3, por razones de jurisdicción.

Intento de robo a dietética

Un local comercial también fue víctima de la inseguridad en las últimas horas, cuando delincuentes forzaron la puerta de acceso del mismo, ubicado en calle 25 de Mayo barrio Colón e ingresaron.

No obstante, fueron advertidos por una persona quien les gritó y provocó que dejaran abandonada una caja registradora que pretendían llevarse como parte del botín. Tras hacerse presente en el lugar, el dueño constató que no había faltante alguno.