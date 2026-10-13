ARB Semifinales: Unión es el primer finalista

El Torneo Oficial de Primera División definió a su primer finalista. En Sunchales, Unión se quedó con el segundo punto de la serie ante 9 de Julio y sacó boleto para una nueva definición. Fue 73-59, en un juego con mucha fricción y en el que fue de menor a mayor.

Los parciales fueron 15-22, 29-37 y 55-47, con un elenco local que se fue con una desventaja de ocho puntos al descanso largo pero que se vió beneficiado por la reacción y la falta de gol de su rival en el tercer parcial (26-10).

Juan Ignacio Cipolatti fue el máximo anotador del albiverde con 21 puntos, seguido de Juan Furrer con 19 y Joaquín Gariboldi con 13. Para los rafaelinos no fueron suficientes los 40 puntos entre Santiago Marconetti (25) y Siro Bruno (15).

Con la serie sentenciada 2-0, los dirigidos por Franco Tosello jugarán una nueva final en el año. Campeón del Apertura, ahora espera por Atlético de Rafaela o Independiente.

Además, logró el boleto para jugar la Liga Federal 2027. Por otra parte, el próximo fin de semana irá por la Copa Santa Fe.

Síntesis

Unión (73): Matías Borda Bossana 7, Pablo Jacquet 0, Juan Ignacio Cipolatti 21, Francisco Villa 6, Joaquín Gariboldi 13 (fi), Pablo Ioo 4, Nicolás Zurvera 3, Juan Furrer 19. DT: F. Tosello.

9 de Julio (59): Facundo Chiabotto 7, Santiago Marconetti 25, Agustín Chiavassa 1, Máximo Grana 9, Siro Bruno 15 (fi), Leonardo Actis 2, Esteban Balangero 0. DT: J. Chiabotto.

Parciales: 15-22 / 29-37 y 55-47.

Árbitros: Brian Padilla, Guillermo Theler y Nadia Defagot.