La Bandera, emblema de la Patria

La bandera, el himno, la escarapela, la nómina es amplia, los sinónimos son numerosos y al pronunciarlos nos invade el legítimo orgullo de ser argentinos. O debiera invadirnos ese orgullo. ¿Sentimos la honra ante su pertenencia? ¿Conocemos la historia de cada símbolo patrio?

¿Recordamos los nombres de quienes impulsaron, crearon con dignidad y certeza, decidieron definitivamente cuál sería la insignia para cada circunstancia, escena, objeto?

Evoco el roce de la seda cuando nos correspondía izar o arriar la bandera en la escuela. También, el contacto con el papel de la banderita elaborada en días previos de la escuela para concurrir luego hasta el templo cercano y recibir la brisa matinal teñida de celeste y blanco…

Cuando los medios informativos nos atosigan con determinadas figuras de dudosa conducta cultural; cuando la fama enaltece a estampas de escasa representación social, nos brota la comparación, inexorablemente. La historia nacional nos entrega personajes muy valiosos por su lucha histórica, pero muchas veces pasan desapercibidos y se ovacionan principalmente a los deportistas, cantantes, algunas figuras políticas, etc.

La biografía de Manuel Belgrano es riqueza pura; recuerdo a un joven que respondía hace muchos años en un programa televisivo sobre la vida del creador de la bandera de la patria. Una maravilla, genial, emocionante y anómalo.

Junio 20 de 1820, es la fecha del fallecimiento de Belgrano a los 50 años de edad. Se lo recuerda por ser ese día de la muerte y también pasó a ser el día de la bandera, creada el 27 de febrero de 1812, a orillas del Río Paraná. Belgrano fue bogado, economista, periodista, político, militar y diplomático argentino. Tuvo 15 hermanos, dos de ellos sacerdotes. Nació en Buenos Aires y estudió en España, especialmente en la Universidad de Salamanca.