Vóley F – Copa Santa Fe: Libertad avanzó de Fase

El plantel superior de vóley femenino de Libertad sigue sumando victorias en un año que quedará para el recuerdo: luego de coronarse campeón del Apertura de la Asociación Rafaelina de Vóley y repetir en la Morterense, ahora pasó de ronda en la Copa Santa Fe.

Esto lo logró tras superar a Unión por 3 a 0 en el clásico suchalense, con parciales de 25-6, 25-19 y 25-15.

Después dio cuenta de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. Fue 3 a 0 con parciales de 26-24, 25-21 y 25-14.

De este modo, las chicas se apoderaron del primer puesto de la zona y avanzaron a una nueva instancia del torneo provincial. Además fue una jornada especial por la despedida de «Naza» Avila, que el martes regresa a Estados Unidos.