Liga Federal: Libertad tiene el fixture confirmado

(Por: Prensa Libertad) – Este viernes se dio a conocer el fixture de la próxima Liga Federal de Básquet 2024. Los Tigres, que integran el Grupo A de la Conferencia Centro/Oeste, debutarán el martes 27 de febrero en Morteros ante 9 de Julio. El estreno en casa será el viernes 8 de marzo.

Luego de cumplir la tercera semana de entrenamientos, el plantel conducido por Gustavo Lucato conoce su camino en la Primera Fase de la Liga Federal. Serán partidos de ida y vuelta, para luego comenzar con los playoffs de Conferencia.

El fixture aurinegro es el siguiente:

Fecha 1: (27/2) vs. 9 de Julio de Morteros (V).

Fecha 2: Libre.

Fecha 3: (8/3) vs. El Ceibo de San Francisco (L).

Fecha 4: (13/3) vs. Central Argentino de Villa María (L).

Fecha 5: (18/3) vs. Bochas Sport Club de Colonia Caroya (V).

Fecha 6: (23/3) vs. Almafuerte de Las Varillas (V).

Fecha 7: (27/3) vs. Argentino de Marcos Juárez (L).

Fecha 8: (5/4) vs. Bochas Sport Club de Colonia Caroya (L).

Fecha 9: (9/4) vs. Central Argentino de Villa María (V).

Fecha 10: (16/4) vs. Argentino de Marcos Juárez (V).

Fecha 11: Libre.

Fecha 12: (27/4) vs. 9 de Julio de Morteros (L).

Fecha 13: (3/5) vs. Almafuerte de Las Varillas (L).

Fecha 14: (7/5) vs. El Ceibo de San Francisco (V).

Cabe señalar que la plataforma de streaming Básquet Pass transmitirá en vivo todos los partidos de la temporada, tal y como sucedió en la edición anterior.