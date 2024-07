LRF F: Las aurinegras cayeron con Ferro Dho

La Primera División de fútbol femenino de Libertad disputó una nueva Fecha del certamen que se desarrolla conjuntamente entre la Liga Rafaelina y la Liga Ceresina. Allí las aurinegras cayeron por la mínima diferencia ante Ferro Dho de San Cristóbal.

Cuando restan dos Fechas por jugar, Atlético de Rafaela se quedó con el título del Apertura. Los resultados fueron los siguientes:

– Atlético Rafaela 6 vs. Unión San Guillermo 2.

– Libertad 0 vs. Ferro Dho 1.

– Unión Hersilia 0 vs. Atlético Selva 4.

Divisiones Inferiores Femenino (Cancha B Bochazo de San Vicente)

– Sub12: Atlético Rafaela (3) – Cicles Sunchales (0).

– Sub12: Ben Hur (0) vs. 9 de Julio (7).

– Sub12: Peñarol (6) vs. Bochófilo Bochazo.

– Sub16: 9 de Julio (3) vs. Peñarol (0).