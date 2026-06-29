LRF – F14: Unión ganó y sostiene el sueño del título

En el desarrollo de la Fecha liguista, tal como informamos antes, Libertad no pudo robarle puntos a Ben Hur y el elenco rafaelino sostuvo su paso ganador en lo más alto de la tabla de posiciones.

Ayer fuer el turno de Unión, quien llegaba presionado de sumar de a tres para poder sostenerse en la posición de escolta a dos unidades de los rafaelinos. Así lo hizo y en Josefina, el Bicho Verde se impuso por 3 a 2 al Deportivo.

Joaquín Cabral en dos oportunidades y Braian Nellen anotaron los goles para los sunchalenses. Agustín Novaretto, de tiro penal y Nahuel Stadelban, los tantos para «Josefa». Además, lo del albiverde fue aún más importante puesto que se fue expulsado Santino Gaido.