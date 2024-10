LRF Inferiores – Copa de Oro F2: Actividad oficial para los más pequeños

Este fin de semana se desarrolló una nueva Fecha de la Copa de Oro. En el caso de Libertad, todas las categorías enfrentaron a Ferrocarril del Estado; por parte de Unión, se midieron con Atlético Rafaela.

Resultados Escuelita:

Categoría 2012:

– Libertad 0 vs. Ferro 1.

– Unión 1 (Román Hass) vs. Atlético 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

Categoría 2013:

– Libertad 2 (Bastián Quiroga x2) vs. Ferro 1.

– Unión 0 vs. Atlético 1. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

Categoría 2014:

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

– Unión 1 (Emanuel Tornavacio) vs. Atlético 0. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

Categoría 2015:

– Libertad 2 (Constantino Cattaneo e Ivo Roldán) vs. Ferro 1.

– Unión 1 (Gian Luca Schweda) vs. Atlético 2. Tercer Tiempo: Unión 1 (gol en contra) vs. Atlético 0.

Categoría 2016:

– Libertad 0 vs. Ferro 0.

– Unión 1 (Maximiliano Martínez) vs. Atlético 2. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

Categoría 2017:

– Libertad 1 (Faustino Derfler) vs. Ferro 0.

– Unión 0 vs. Atlético 3. Tercer Tiempo: Unión 0 vs. Atlético 1.

Categoría 2018/9:

– Libertad 3 (Pedro Quaranta x2 y Félix González) vs. Ferro 2.

– Unión 2 (Lorenzo Ledesma y Genaro Gallay) vs. Atlético 1. Tercer Tiempo: Unión 2 (Alejo Hernández x2) vs. Atlético 1.

Resultados Inferiores:

Prenovena:

– Ferro 2 vs. Libertad 0.

Novena:

– Ferro 0 vs. Libertad 2 (Benjamín Detler y Juan Giordano).

Octava:

– Ferro 1 vs. Libertad 0.

Séptima:

– Ferro 0 vs. Libertad 0.

Sexta:

– Ferro 0 vs. Libertad 2 (Nahuel Gudiño y Gino Botto).

Quinta:

– Ferro 2 vs. Libertad 1 (Brian Crespín).