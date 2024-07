LRF Inferiores – F10: Actividad para los pibes de Unión y Libertad

Por la 10º Fecha del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol, los equipos de nuestra ciudad tuvieron actividad a lo largo de los últimos días. En el caso de Libertad, recibió a Argentino de Humberto Primo en algunas categorías, mientras que Unión visitó al club Atlético Argentino Quilmes de Rafaela.

Escuelita

Categoría 2018/19

– Quilmes 1 vs. Unión 1 (Hernández). Tercer Tiempo: Quilmes 1 vs. Unión 0.

Categoría 2017

– Quilmes 0 vs. Unión 2 (Ruffini y Pautasso). Tercer Tiempo: Quilmes 1 vs. Unión 0.

Categoría 2016

– Quilmes 3 vs. Unión 1 (Maximiliano Martínez). Tercer Tiempo: Quilmes 2 vs. Unión 1 (Yasenzaniro).

Categoría 2015

– Quilmes 0 vs. Unión 1 (Werger). Tercer Tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 0.

Categoría 2014

– Quilmes 1 vs. Unión 2 (Fissore y Furrer). Tercer Tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 1 (Ricarte).

Categoría 2013

– Quilmes 2 vs. Unión 1 (Elizalde). Tercer Tiempo: Quilmes 0 vs. Unión 1 (Galván).

– Libertad 2 (Bastián Quiroga x2) vs. Argentino de Humberto 1.

Categoría 2012

– Quilmes 0 vs. Unión 1 (Russo). Tercer Tiempo: Quilmes 1 vs. Unión 2 (Heit y Russo).

– Libertad 3 vs. Argentino de Humberto 1.

Inferiores

Octava:

– Libertad 2 (Lorenzo González de penal, Cristian González) vs. Argentino de Humberto 0.

Sexta:

– Libertad 2 (Nahuel Gudiño x2) vs. Argentino de Humberto 3.

Quinta:

– Libertad 2 (Mirko Avenatti x2) vs. Argentino de Humberto 0.