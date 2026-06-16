El Municipio firmó un convenio con granja «La Serena» de Ataliva

(Por: Prensa Municipalidad) – El Intendente Pablo Pinotti firmó junto a Hugo Seen y Marcela Urso, propietarios de Granja «La Serena» de Ataliva, un convenio que enmarca las Prácticas Laborales Formativas de Julieta Alvarez, Ramiro Arbiteli y Sebastián Carpio.

Ellos son operarios del Vivero Municipal «Sembrando Sueños» de Sunchales y ahora suman experiencia en el rubro turístico. Esta es una apuesta concreta a la convivencia, la formación laboral y la articulación entre el sector público y el productivo de la región.